Elektrokola nahradí dosavadní mechanická kola s přehazovačkou, o která lidé nejeví zájem. „Systém sdílení běžných kol s přehazovačkou se ukázal jako neefektivní, kladenskými občany byl využíván zcela okrajově. Vrácením eletrokol plníme jeden ze slibů, který jsme při návratu do vedení města občanům dali,“ připomněl primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) a podotkl, že elektrokola jsou pro Kladno, které má členitý terén, mnohem vhodnější než kola běžná.

„Jsou pohodlná při jízdě do zaměstnání, vstřícná pro seniory i méně sportovně založené občany. A o to nabídnout všem bez rozdílu smysluplnou alternativu aut s benefitem pohybu nám jde. Nyní bude opět třeba i pro obyvatele Švermova jednodušší překonávat výškový rozdíl cesty do centra města a dále do Kročehlav,“ podotkl Volf.

Službu pro Kladeňáky zajistí firma Nextbike, která působí již ve více než 200 městech v 26 zemích světa, včetně 21 českých měst. Znovuzavedení elektrokol přináší i novinku. Tou je fakt, že je Kladeňáci budou moci využívat k výletům, nextbike nelimituje uživatele použitím kola pouze na území Kladna. Důležité je však kolo vrátit opět v Kladně na určené místo, aby nebyla účtována smluvní pokuta.

Prvních 15 minut bude uživatele elektrokol stát 15 korun. Poté je každá minuta jízdy za 1 korunu. Pro ty, kteří budou kola využívat častěji, jsou připravené tarify, kde prvních 15 minut jízdy je zdarma a při delší jízdě uživatel hradí 1 korunu za každou další minutu. Pokud se zájemce registruje do aplikace Nextbike, může kola s touto značkou využívat po celém světě, kde společnost působí.

Nová kola mají elektromotor

Se společností Nextbike uzavřelo Kladno smlouvu na provoz systému elektrokol zatím do listopadu letošního roku. „Systém sdílených kol se oproti mechanickým kolům nijak výrazně nemění. Aplikace, způsob odemykání a zamykání kola jsou stejné. Jediný rozdíl tedy je, že nová kola jsou vybavena elektromotorem,“ připomněl provozní ředitel Nextbike Czech Republic Tomáš Karpov.

Sdílená elektrokola bude v Kladně možné vypůjčit a vrátit na více než 50 místech a ve virtuálních zónách stejně tak, jak tomu bylo u mechanických kol. Navíc bude po městě strategicky rozmístěno 5 nabíjecí terminálů pro dobití kol. K dispozici budou na Sletišti, ve Švemově, na Václavském náměstí a náměstích Sítná a Svobody.

K dispozici bude celkem 100 elektrokol. Podle potřeby je ale město připraveno počet navýšit. „Registrace a půjčování je přes jednoduchý systém. Služba dále obsahuje monitoring a pravidelný svoz kol z míst, na která nepatří. Kola jsou také vybavena funkcí SMARTlock, která umožňuje odemknutí a zamčení do pěti vteřin na jakémkoli z vyhrazených míst. Součástí je i zákaznická linka a zákaznická podpora v českém i anglickém jazyce. Zajištěna bude každodenní péče o technický stav kol i optimální rozestavění kol po městě,“ doplnil primátor.

JAK NA SDÍLENÁ ELEKTROKOLA



Za kolik

Prvních 15 minut bude uživatele e-kol stát 15 korun. Poté je každá minuta jízdy za 1 korunu. Pro ty, kteří budou kola využívat častěji, jsou připravené výhodné tarify, kde si uživatelé mohou prvních 15 minut předplatit za 299 korun měsíčně nebo 1495 korun za celou sezónu. Ceny výpůjček jsou dotované městem, bez této podpory by byl provoz kol výrazně dražší. Jen pro srovnání, u provozovatele Bolt uhradí uživatel za prvních pět minut jízdy 5 korun za minutu, poté cena mírně klesne na čtyři koruny za minutu.



Registrace do systému

Registrace a následné používání se provádí přes jednoduchou mobilní aplikaci Nextbike, kde se uživatel registruje pod svým městem. Pro aktivaci účtu je nutné ověření platební karty a poté mohou zájemci kola využívat po celém světě, kde Nextbike působí. Pokud uživatel nevlastní chytrý telefon, registraci je možné provést zde.



Půjčení kol

Při půjčení uživatel otevře aplikaci Nextbike a naskenuje QR kód zobrazený na kole, které si chce půjčit. Po zvolení možnosti "Půjčit kolo" se kolo automaticky otevře. Celý proces trvá jen několik vteřin. Na jeden účet je možné vypůjčit až čtyři kola. Aktivně registrovaní uživatelé bez dat nebo chytrého telefonu si můžou kolo půjčit i přes hlasový automat na lince +420 581 652 047.



Parkování kola

Kolo lze krátkodobě zaparkovat (výpůjčka se nepřeruší) pro krátké pauzy na nákup atd. Stačí aktivovat parkovací režim v aplikaci a manuálně zavřít zámek. Poté jej uživatel zase jednoduše deaktivuje a pokračuje v jízdě. Zámek se otevírá automaticky, a proto je důležité nedeaktivovat parkovací režim z dálky.



Vrácení kola

Správné vrácení kola je jeho odevzdání do jedné z oficiálních stanic/zón v Kladně. Stačí jen zavřít zámek stlačením páčky nad zadním kolem. Pro ověření, že se výpůjčka ukončila, může uživatel aktualizovat aplikaci, ale pro samé ukončení není již nutností chytrý telefon použít.



Rezervace kola

Rezervace je možná do 15 minut a podléhá nevratnému poplatku 10 korun za každé kolo. Kolo se rezervuje na uživatelem vybrané stanici a do uplynutí časového úseku je mu k dispozici. Veškeré další potřebné informace zájemci naleznou zde.