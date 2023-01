Zákaz hazardu se dlouhodobě v Kladně podpořit i Senátorka za Kladensko Adéla Šípová (Piráti), která společně s iniciátory argumentuje tím, že hazard je jednou z hlavních příčin sociálně patologických jevů ve městě, podílí se na zadlužování obyvatel a s tím spojenou kriminalitou, což dokladuje čísly ze statistik.

Anketa Deníku: Jaký je váš ideální prezident?

Podle vedení kladenské radnice jsou předkládaná data nepřesná a zkreslená, jelikož počet heren v Kladně se z původních 130 snížil za poslední roky ve městě na pouhých 12 podléhajících přísné kontrole a do heren nesmí vstupovat například osoby pobírající sociální dávky. Ze zisků heren následně plyne ročně do kladenské pokladny více než sto milionů korun, které jsou následně přerozdělovány do sportu a dalších veřejných aktivit. Zákazem hazardu by Kladno o tyto peníze přišlo. Vedení města v čele s primátorem Milanem Volfem (Volba pro Kladno) se navíc domnívá, že plošným zákazem heren se hraní přesune do šedé zóny a situace se vymkne kontrole.

Test senátorky

Senátorka Adéla Šípová se domnívá, že některé herny přísná pravidla obcházejí a lidé, kteří žijí na pokraji chudoby a osoby závislé na hracích automatech se do heren i tak dokážou dostat. Kvůli tomu natočila v uplynulých dnech reportáž a v hernách provedla test s figurantkou, ve kterém dokázala, že v jedné z heren podle senátorky žena pobírající sociální dávky prošla a bez omezení si zde automaty zahrála. Senátorka vše podložila audionahrávkou a videem. V případě testu senátorky byla použita figurantka Gréta, která podle svých slov na automatech nehraje, nicméně souhlasila s tím, že sehraje roli figurantky. „Došla jsem do herny na Kladně. Paní ode mě vzala občanský průkaz, ani mě nezaregistrovala. Dala mi hned kartu a zašla jsem si zahrát automaty,” popsala svoji zkušenost Gréta. Nutno ovšem dodat, že ostatní herny Grétu dovnitř nevpustily, jak uvádí ve své reportáži senátorka Adéla Šípová.

Test Kladenského deníku

Stejný test proto provedl i Kladenský deník. Pro tentýž účel jsme použili v našem případě figuranty dva, oba rovněž pobírají sociální dávky, ani jednoho ale obsluha namátkově vybraných kladenských kasin nepustila.

Figuranti Honza a Jarda

Kladenský deník vyslal své dva figuranty také do stejné herny v Rozdělově, kam Grétu vpustili. Stejné místo, stejná obsluha. Oba muži ale narazili. „Chtěl jsem se zaregistrovat a zahrát si, ale obsluha mě upozornila na to, že pobírám sociální dávky, takže mě zahrát nepustí,“ potvrzuje figurant Honza. A stejně hovoří i druhý z dvojice figurantů. „Předložil jsem občanku. Jenže paní po chvíli hledání v počítači zjistila, že mě do herny nepustí, protože pobírám sociální dávky. Měl jsem smůlu a odešel s nepořízenou,“ potvrzuje figurant Jarda. A stejně tak jsme neuspěli ani v dalších kladenských hernách. Systém ani jednomu z mužů vstup neumožnil.

Provozovatel tvrdí, že nic neporušil

Navštívená kladenská herna v Rozdělově je součástí sítě kasin Golden Queen, kterých je v Kladně hned několik. Osobou, která za ně nese odpovědnost a jejich provozovatelem je Josef Roubal. Kladenský deník se proto provozovatele dotázal, jak je možné, že žena prokazatelně pobírající sociální dávky v podobě figurantky Gréty do herny prošla. Provozovatel tvrdí, že to možné není.

O hazardu v Kladně rozhodnou lidé v referendu. Ve dnech prezidentských voleb

„Já to považuji za podvrh, protože paní figurantka je v naší provozovně vedena jako Zlatá hráčka a systém ji neukázal, že by byla člověkem, který pobírá sociální dávky. Systém registru vyloučených osob ji vyhodnotil jako přizpůsobivou. Pokud by tomu tak nebylo, uvidí obsluha velké vykřičníky a takového člověka do herny nepustí,“ tvrdí provozovatel.

Tvrzení proti tvrzení

V tuto chvíli stojí proti sobě tvrzení tří subjektů. Kladenský deník si navíc ověřil, že figurantka Gréta skutečně pobírá od státu sociální dávky a ani oslovení lidé z jejího okolí se nedomnívají, že by patřila mezi gamblery. Proč systém v rozdělovské herně Grétinu identitu nerozpoznal, nebo jestli selhal lidský faktor, není známo. V každém případě jsou všechny současné kladenské herny provázaným systémem vybaveny a za porušení pravidel hrozí nemalé sankce.

Redaktorka na vlastní kůži

Osobně jsem se i já pokoušela do herny zaregistrovat a aniž by měla obsluha tušení, že jsem redaktorka, musela jsem projít přísnou lustrací, včetně předložení občanského průkazu a svými dvěma podpisy stvrdit souhlas s podmínkami herny ve dvou elektronických dokumentech, abych vůbec mohla projít recepcí.

Systém má stále nedostatky

Pokud herny provázaný systém dodržují a aktualizují, ohrožené osoby by přes něj jednoznačně projít neměly! Podle senátorky je zde však ještě jeden nedostatek, který se může změnit až zákonem.

Kladenští strážníci se učí nově i zápasit. Na ulici je hned tak někdo nepřekvapí

„Zákon je aktuálně postaven tak, že každý provozovatel herny má povinnost prověřit osoby, které vstupují do herny, jestli jsou to osoby, které pobírají dávky hmotné nouze, osoby v insolvenci, lidé, kteří neplatí výživné a za ně platí stát náhradní výživné a lidé kteří mají zákaz hrát hry. Tento rejstřík se tvoří automaticky, data jsou do něj posílána od soudu a úřadů. Za mě je s podivem, že neobsahuje zákaz i pro lidi, kteří jsou v exekucích. Nemá to logiku. Osobně se pokusím prosadit změnu, aby do rejstříku byly zahrnuty i tito lidé. Jsem přesvědčená, že stát dokáže tyto informace propojit a že to může fungovat,“ uzavřela senátorka Adéla Šípová.

„Město Kladno je pro přísné a striktní dodržování zákonné regulace a pravidel. A pokud se systém kontroly bude nadále zdokonalovat, jedině dobře. Probíhající referendum, na které několik dní před hlasováním paní senátorka dělá osobitým způsobem kampaň, je ovšem o prohibičním zákazu, který je a vždy byl úplně špatně,“ reagoval mluvčí radnice Vít Heral.