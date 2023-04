/FOTO, VIDEO/ V Kladně se uskutečnil 25. ročník soutěže Pekař roku v kategorii junior. Finále se zúčastnilo deset nejlepších studentů z potravinářských škol a učilišť z celé České republiky. Vyhrála dívka z Brna. Kladeňáci letos nesoutěžili, přišli jen jako diváci, za rok by ale rádi reprezentovali v Litomyšli.

Pekařská soutěž v Kladně | Video: Oto Pilz

Soutěžící se utkali v přípravě pšenično-žitného chleba a běžného i vícezrnného pečiva. Finalisté pekli také soutěžní vánočky a tradiční chodské koláče. Odborná porota hodnotila jejich dovednost, manuální zručnost, nápaditost i originalitu zpracování.

Vítězkou se stala Adéla Šimková ze Střední školy Brno, Charbulova. Ta si kromě nezapomenutelných zážitků a titulu Pekař roku 2023 junior odnesla také skleněný chléb. První tři nejúspěšnější soutěžící získali rovněž pozvánku na návštěvu sídla společnosti backaldrin v rakouském Astenu s prohlídkou muzea chleba pro dvě osoby.

Jako návrat v čase. Trhovci nabízí okurky za deset a rajčata za třicet korun

Vyhlášení výsledků proběhlo ve VIP zóně kladenského hokejového stadionu.

Soutěž Pekař roku junior se konala tradičně pod záštitou Svazu pekařů a cukrářů v České republice. Svaz podporuje studenty pekařských oborů speciálním stipendiem, propaguje pekařský obor u odborné i široké veřejnosti a vydává odborné publikace.

„Cílem juniorské soutěže je podpora mladých talentů a pekařského oboru jako takového. Těší nás, že si studenti akci skvěle užili a na místě byla příjemná, ale zároveň soutěžní atmosféra,“ říká Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR.

Jaro a léto s objížďkami: v Kročehlavech čekají řidiče uzavírky. Už od apríla

Za rok by rádo soutěžilo v národní soutěži i Kladno, kde se na pekařské řemeslo připravují studenti ve Střední škole designu a řemesel (SŠDŘ) U Hvězdy. „Do soutěže hlásí škola vždy toho nejlepšího delegáta. Letos jsme si netroufli, ale za rok v Litomyšli bychom to rádi zkusili. Pekařů je trvalý nedostatek a zaměstnavatelé by za každého vyučeného jedince utrhali ruce. Každoročně se v naší škole na tento obor hlásí okolo dvaceti zájemců, skutečně se pak oboru věnuje ale jen minimum lidí a to je velká škoda,“ uvedla ředitelka kladenské SŠDŘ Jana Bláhová.

Kromě toho škola připravuje na budoucí povolání i cukrářky a cukráře. „Těch se letos přihlásilo více než padesát, všechny ale vzít nemůžeme, budeme muset i odmítat,“ uzavřela ředitelka.