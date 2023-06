"Kapacita stávajícího kolumbária už nestačí nestačí, v Kladně se na místo pro uložení urny čekalo i dva roky. Na sedmdesátitisícové město máme dosud necelých sedmnáct set urnových míst, přitom stávající kolumbárium na hlavním kladenském hřbitově má kapacitu osm set padesát schránek. Proto jsme se rozhodli problém co nejdříve řešit a v uplynulých dvou letech stavbu připravili,“ popsal radní pro rozvoj města Kladna Ondřej Rys. Naposledy se místa pro uložení uren rozrostla pouze na třináctém oddělení hlavního hřbitova, a to v roce 2011 o 89 schránek a kolumbárium na rozdělovském hřbitově v roce 2004 s 72 místy. To však zdaleka problém nevyřešilo.