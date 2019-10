Pětiletý projekt Sparc byl zahájen v říjnu a slučuje celkem 31 partnerských organizací. Projekt poskytne systematickou podporu všem sedmi zúčastněným městům.

Ve dvou vedoucích (pilotních) městech projektu – Espoo ve Finsku a Leipzig v Německu – se budou jednotlivé projekty již realizovat. Ostatní zapojená města – Maia v Portugalsu, Kifissia v Řecku, Reykjavik na Islandu, Lviv na Ukrajině a Kladno – si během pěti let vytvoří vlastní vizi, která bude šita na míru lokálním potřebám.

„Pokud bude naše vize vyhodnocena jako nejlepší, máme možnost v dalších letech získat prostředky od Evropské unie, které by měly pomoct při jejím uvedení v život,“ uvedl kladenský radní pro rozvoj Lukáš Hanes. Zdůraznil však, že konkurence jiných měst zapojených do projektu je velká. „Ale já věřím, že se nám to díky úzké spolupráci s Michalem Kuzmičem, Tomášem Váchou a dalšími členy týmu z buštěhradského Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, podaří,“ zdůraznil.

Členy týmu univerzitního centra těší, že město má zájem společně s výzkumníky a evropskými partnery hledat inovativní řešení v oblasti lokální energetiky. „Přispějí ke kvalitě života obyvatel,“ shodují se.