„Zároveň jsme odsouhlasili i navýšení úvěru. Město totiž nemělo v dané době prostředky, aby mohlo při převodu zaplatit 35 milionů korun,“ sdělil na tiskové konferenci novinářům primátor Kladna Dan Jiránek (ODS). Město klubu letos přispěje i čtyřmi miliony korun na přípravu mládeže a půl milionem korun mužskému týmu.

V současnosti má Kladno na starosti provoz a údržbu areálu a dále ho pronajímá fotbalistům. „Audit ovšem zjistil, že bychom měli lépe narovnávat ceny pronájmů obecně ve městě od všech městských společností. Nyní probíhají jednání, jak by nájmy měly vypadat, takže se to netýká pouze stadionu,“ dodal.

Jelikož stadion přebíralo město na sklonku loňského roku, s investicemi v nejbližších letech příliš nepočítá. Kladno má nyní větší priority. „Tou hlavní je nyní havarijní stav střechy zimního stadionu,“ dodal primátor Jiránek. Zahájení opravy zimního stadionu za zhruba 150 milionů korun Kladno plánuje příští rok na jaře.



Cena za odkoupení stadionu se zhruba před osmi lety pohybovala okolo 45 až 50 milionů korun. Kvůli získané dotaci a stanoveným podmínkám ministerstvem financí ale nebylo v té době možné převod stadionu na město uskutečnit dříve než v roce 2017. Fotbalisté proto tehdy požádali o výjimku na ministerstvu a málem ji i získali. Ve stejné době se s někdejším vedením Kladna dohodli na půjčce, ve výši odhadované ceny stadionu, a první směnku na deset milionů korun klub skutečně dostal.

Fotbalovému klubu se nedařilo

Jenže situace v kladenském fotbale se zhoršila. Tým sestupoval do nižších soutěží a výjimka o předčasném převodu majetku ministerstvem nakonec odsouhlasena nebyla. Bývalé vedení města Kladna mělo obavy, že už svoje peníze zpátky nedostane, takže fotbalisté museli deset milionů vrátit, a tak dluhy klubu stále rostly a předseda představenstva Josef Drahota do stadionu dával dál i vlastní peníze.



Na fotbalovém stadionu působí klub SK Kladno založený v roce 1903, jeho A tým hraje fotbalovou divizi B. Mládež hraje přední soutěže. Stadion získal název po bývalém útočníkovi SK Kladno a reprezentantovi Františku Klozovi (1905 až 1945). Kloz se na konci druhé světové války zapojil do protifašistického odboje a krátce po válce zemřel v lounské nemocnici na následky zranění, které utrpěl v boji proti německým okupantům.