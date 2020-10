Kladno je ideálním městem pro život, kde se lidé bezesporu dožívají vysokého věku. Už podruhé měl tento měsíc primátor města Kladna Milan Volf mimořádnou příležitost pogratulovat další oslavenkyni, která se dožívá 101 let.

Helena Duchoňová z Rozdělova slaví 101 let. | Foto: Magistrát města Kladna

Po stojednaleté Terezii Jeklové, žijící v kladenském domě pro seniory, je další oslavenkyní stejného věku také paní Helena Duchoňová z Kladna-Rozdělova. A málokdo by jí tak úctyhodný věk hádal. Hovorná a rozesmátá dáma hýří stále optimismem. Aby ne, letos se jí narodila první prapravnučka. I to jí dodává chuť do života.