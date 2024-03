/ROZHOVOR/ Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět, který poukazuje na situaci v mnoha koutech modré planety, už mezi Kladeňáky zavítal dvanáctkrát, ale v roce 2019 to bylo naposledy. Pauzu způsobil covid, nicméně netrvala věčně. Kvarteto mladých dívek a žen Michaela Diviš, Sabina Škrabská, Natálie Huptychová a Anežka Vlasáková se do pořádání akce vložilo veškerou svou silou a energií, a tak se bude ve dnech 18. - 20. dubna hrát.

Dvě dámy, které se starají o návrat filmového festivalu Jeden svět do Kladna - vpravo hlavní koordinátorka Sabina Škrabská a vedle ní Anežka Vlasáková. | Foto: Deník/Rudolf Muzika

Proč si dámy našly právě tenhle festival, co si od něj slibují a na co všechno se diváci mohou těšit, o tom vyprávěla v rozhovoru pro Kladenský deník Sabina Škrabská.

Proč jste se rozhodly tenhle festival vrátit do Kladna?

Jsem rodačka z Kladna, a když jsem tady ještě bydlela, na festival jsem chodila pravidelně. Po přestěhování do Prahy jsem ho tolik nesledovala, navštěvovala jsem ho v hlavním městě. Když jsem ale viděla, jak to tady uvadlo, přišlo mi to škoda, protože nás festivalové filmy vždycky obohacovaly. A třeba školám nabízejí opravdu velkou přidanou hodnotu.

Od koho jste pořadatelství převzaly?

Dříve festival pořádala kladenská pobočka Člověk v tísni, která ho pořádá celorepublikově, ale v jednotlivých městech a místech si ho může vzít pod patronát někdo jiný. U nás jsme to udělaly my, protože nás oslovují témata, o kterých filmy jsou.

O jakých filmech přesně filmový festival Jeden svět je?

Tématy jsou nejvíce lidská práva a nakládání s nimi v různých koutech planety. V letošním ročníku se objevují například konflikty na bělorusko-polské hranice, ekologie, vrstvy moci, komunity, blízký východ, LGBTQ+ a další. Filmů a dokumentů je v nabídce distributora víc a my si přímo vybíraly ty, které nám dávaly smysl i pro případnou návaznou debatu s odborníkem. V každodenním životě není moc času řešit tahle témata, zároveň ale mezilidské vztahy a práva se týkají nás všech. Chtěly bychom lidi víc otevřít, aby se zastavili a zamysleli, jestli se ten daný problém třeba netýká i jich.

Kolik filmů máte koupených a kde je budete promítat?

Pro veřejnost máme osm filmů, jeden hraný a sedm dokumentárních. Festival se koná ve dnech 18. - 20. dubna na třech hlavních místech. Prvním je Pod třešní, centrum spojené s kavárnou Pecka pod Centralem, dalším kino Sokol, třetím pak ZŠ a MŠ Družec. Pro žáky a studenty škol se bude promítat díky vstřícnosti ČVUT také v Kokosu na Sítné.

Školáci jsou určitě důležitou částí diváků tohoto festivalu…

Přesně tak. Studenty často problematika lidských práv hodně zajímá. Navíc jednotlivé snímky jsou i uzpůsobené třeba pro žáky prvního nebo druhého stupně, jiné dokumenty jsou zase pro střední školy. Od škol máme od začátku skvělé ohlasy, hlásily se nám samy. Nechceme tam jen kladenské, ale nabídneme to i těm, které sídlí mimo Kladno. Teď pracujeme na tom, aby se přišla podívat také veřejnost.

Jde pouze o dokumenty?

V drtivé většině ano, ale letošní novinkou Jednoho světa je zařazení také fikčních, tedy hraných filmů. Jeden takový jsme zařadily do projekcí i my a na ten sázíme, že by mohl u diváků vyvolat velké ohlasy. Zatím ještě nemůžeme prozrazovat podrobnosti, ale již 5. března se budete moci těšit na zveřejnění programu na webových stránkách www.jedensvet.cz/kladno.

Vy jste viděla všechny filmy, které festival uvede?

Ano, chtěla jsem nakoukat všechny nabízené filmy, abych si byla jistá tím, co divákům zprostředkujeme. Jedná se z větší části o těžká a citlivá témata. Když navíc víte, že se to děje TEĎ, jen o pár tisíc kilometrů daleko. A když pak vidíte život lidí například v severní Koreji nebo Afghánistánu, opět si začnete víc vážit života v České republice a chcete tuto zkušenost předávat i dále.

Jak festival vypadal v minulosti, chodili na něj lidé?

Když jsem chodívala já, tak jsem se nesetkala nikdy s tím, že by na představení bylo málo lidí. Hrávalo se v klubu Pod vobrazem, kde je to sice menší, ale propojení lidí tam bylo dobré. V kině Sokol jsem tehdy osobně nebyla, ale podle ohlasů tam také nebyla návštěvnost špatná. Průměrně na film chodilo kolem 50-60 lidí, ale byly bychom rády, kdyby jich přišlo i víc.

Důležitá bude propagace festivalu, máte plán?

Máme instagram a facebookové stránky Jeden svět Kladno, tam budeme informovat o všech promítacích časech a místech. Budeme tam také více rozšiřovat témata a zveřejníme jména hostů, které pozveme do debat následujících po projekcích. Ať už jsou to odborníci na daná témata, producenti snímků, režiséři, aktéři…hosté jsou aktuálně v jednání, ale několik z nich už máme potvrzených a jedním z našich záměrů je zvát do debat odborníky z organizací kladenského regionu.

Prý máte i sbírku na finanční podporu festivalu na donio.cz?

Ano, rozhodly jsme se jít i touto cestou zkusit získat finanční prostředky na uskutečnění festivalu na platformě Donio.cz. Lidé tam mohou přispívat, aby se tenhle projekt v Kladně mohl vůbec dít, protože s pořádáním festivalu jsou samozřejmě spojené i náklady: odkupujeme si filmový balíček, platíme promítací prostory, propagaci, hosty v debatách. Na Doniu je fajn, že můžeme dát lidem za jejich pomoc různé odměny. Dejme tomu přispějí 800,- Kč a dostanou za to tričko s logem Jednoho světa. V merchi máme i další zajímavé věci, objevit se mohou také na billboardu.

Prosím?

Napadlo nás koupit si na nějaký čas děkovný billboard pro Kladeňáky, kde bychom zveřejnily jména lidí, kteří na Doniu přispěli a chtěli by tam to jméno mít.

Na závěr se ještě zeptám, za jaké ceny si budou moci návštěvníci koupit vstupenky a kde?

Lístek bude stát 120 korun, pro studenty a seniory 70 korun. Prodávat se budou na místech promítání, v předprodejích jak v kavárně Pecka, tak v kině Sokol, či online přes QR kód. Věřím, že na festival dorazí dost lidí, i když nejde o kasovní trháky, ale o témata, která jsou pro planetu Zem důležitá.