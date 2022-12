Nesmrtelný film Petra Schulhofa z dob socialismu Co je doma, to se počítá, pánové, nechává vzpomenout na nekalé taxikářské praktiky minulých let. Asi nejznámějším filmovým taxikářem se stal René Novák v podání Luďka Soboty, který se proslavil legendární hláškou: "Hoďte babu do Podbaby tramvají!“ kdy s cílem většího taxikářského výdělku preferoval před odvozem důchodkyně solventnějšího rakouského turistu.