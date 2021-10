Do letošního ročníku se zapojilo 108 obyvatel Kladna, což je ještě o 11 fotografů více než v předešlém ročníku. Z celkového počtu bylo 15 účastníků kategorie „Do 16 let včetně". Soutěžící zaslali celkem 508 fotografií, přičemž 56 jich přišlo ve zmíněné juniorské kategorii.

„Opět jsme se jako porota mohli potěšit nejen panoramaty Kladna, parky, přírodou či památkami včetně těch industriálních. Nechybělo zachycení města v mlze, dešti, při západu Slunce nebo v černočerné noci. Stejně jako každý rok bylo těžké vybrat ty nejlepší,“ uvedla jedna z porotkyň Ivona Kasalická, jež po deset let působila v porotě nejen fotografické soutěže Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, ale také v porotách výtvarných soutěží například v Hong Kongu a Teheránu. V Čechách se pravidelně účastní jako porotkyně soutěže Neviditelný svět, kterou pořádá Neviditelná výstava.

Jako porotkyně Kladenského krasohledu působí od samého počátku soutěže v roce 2019, může tedy srovnávat s předešlými ročníky. „Musím bohužel přiznat, že se nám trochu v soutěži záběry i náměty opakují. Zdá se dokonce, že se někteří autoři inspirovali vítěznými fotografiemi z minulých let a vsadili na stejné záběry – opět vápenky, věžáky, jejich odraz v louži, noční světelné stopy aut či panorama s věžáky na pozadí modrého nebe nebo s mlžným oparem. Kde jsou neotřelé a zajímavé pohledy na město, kde jsou záběry, které by porotu překvapily a potěšily, kam se podělo sociální drama na tom našem drsném Kladně? A to neplatí pouze pro dospělé účastníky Krasohledu, ale také pro ty mladší,“ konstatovala Ivona Kasalická a dodala: „Přes tyto drobné nedostatky byla porota potěšena a doufá, že se všem finálové práce budou líbit.“

Kladenský krasohled založilo město Kladno s myšlenkou vytvořit příležitost pro zapojení všech generací do jedné aktivity, spojit komunitu. Cíl se daří naplnit, nejstarší účastnicí 3. ročníku soutěže je čtyřiaosmdesátiletá Jindřiška, nejmladšími v soutěži pak tříletý Erik a sedmiletá Jája a již druhým rokem má své zástupce každá věková dekáda mezi nimi.

„Ceníme si všech snímků. Nejvěrnějšími soutěžícími, kteří zasílali fotografie každý měsíc, byli Eva Matoušková a Vladimír Kotelenský. V juniorské kategorii byli nejpilnější patnáctiletý Lukáš Matoušek a desetiletý Matěj Veselý. Za to jim patří uznání,“ podotkla šéfredaktorka radničního měsíčníku Kladno a iniciátorka soutěže Eva Havelková.

Hlasování na webu a sociálních sítích i prostřednictvím hlasovacího lístku

V mladší kategorii je udělována pouze Cena poroty. V kategorii „Od 17 let výše“ pak také Cena veřejnosti. O přízeň Kladeňáků se utká 20 finálových snímků, které ze všech došlých vybrala porota. Hlasovat mohou zájemci na webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Soutěže a ocenění v záložce Kladenský krasohled, přičemž je hlasování omezeno na IP adresu. Hlasuje se do půlnoci 11. listopadu také na Facebooku města. Hlasovací lístek lze vystřihnout též ze říjnového čísla měsíčníku Kladno.

Předsedou poroty letošního ročníku soutěže se stal Tomáš Vocelka, profesionální fotograf a fotoreportér. Kromě Ilony Kasalické byli členy poroty také studentka fotografie a filmu Johana Kasalická, profesionální fotograf a specialista na sociální sítě Adam Litera a fotograf a videotvůrce Michal Puchel.

Vítězové Cen poroty i Ceny veřejnosti budou vyhlášeni v prosinci. Příjem fotografií pro čtvrtý ročník soutěže, Kladenský krasohled 2022, se rozběhne 15. listopadu.