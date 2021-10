Řadu týdnů se tak pracuje na křižovatce u zimáku, kde je zároveň prováděna pokládka vodovodního potrubí a dále také vzniká kruhák nedaleko podniku ČSAD na křižovatce ulic Josefa Čapka a Železničářů.

Jak potvrdil primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) v obou lokalitách jsou již dokončené inženýrské sítě a pokračují práce na samotných kruhových objezdech, hotovo by mělo být začátkem prosince.

Příští rok vzniknou kruhové objezdy na křižovatce Americké a Vodárenské ulice a také u Kauflandu. Město nyní ještě pracuje na dohodách ohledně přeložek inženýrských sítí, přestavba křižovatek má začít zkraje roku. „Kruhové objezdy se musí vždy budovat po dvojicích,“ uvedl primátor a dodal, že v případě, že by se dělala pouze jedna křižovatka, vznikaly by u té sousední dopravní komplikace.

Ještě letos by měla být dokončena i většina prací u podjezdu a lávky ve Vodárenské ulici, kde se nacházejí i dvě základní školy. Lávku bylo třeba vyměnit kvůli špatnému technickému stavu, přičemž silnice pod ní byla vyfrézovaná a bude zde udělán kompletně nový povrch. V příštím roce bude v místě provedena i rozsáhlá přeložka elektrického vedení, vše ostatní by mělo být hotové do konce listopadu.