Jelikož kvůli krizi v souvislosti s koronavirem nebudou finanční příjmy do kladenské pokladny takové, jaké naznačoval předpoklad, bude zapotřebí krátit zejména financování sportu a kultury a dalších zbytných aktivit ve městě.

Kladenští zastupitelé schválili letošní rozpočet už na konci minulého roku, příjmy i výdaje město očekává zhruba ve výši 1,7 miliardy korun. Aktuální čísla ale ukazují, že daňové příjmy z daní fyzických osob výrazně klesly.

Z toho důvodu bylo shváleno převedení pětiny peněz z komisí, například pro sport a kulturu, a z Fondu primátora. „Celkem z těchto komisí půjdou do rozpočtové rezervy zhruba dva miliony korun, řekl na zasedání kladenský primátor Dan Jiránek. Ve schváleném rozpočtu pro letošní rok činí rezervy jednotlivých kapitol rozpočtu dohromady přes deset milionů korun.

„Podle prvních odhadů klesne celkem částka o šestatřicet procent. Město má přitom spoustu výdajů, které jsou mandatorní a které prostě vydat musí. Nejde v zimě netopit ve školách, nejde tam nesvítit, nejde neodvážet odpadky. Prostor, který máme na okleštění výdajů, je tak poměrně malý. Sportovní kluby přece jen podporovat můžeme, ale nemusíme. A proto k opatření raději přistupujeme dříve,“ vysvětlil Jiránek, jenž doplnil, že peníze, které kluby dosud od počátku roku neutratily, je budou muset do rozpočtu vrátit.

„Jsou prostě nezbytné věci a věci zbytné. To nemusí být jen sport a kultura, ale i odměny pro zaměstnance, nenárokové složky mezd, odložit se dají i některé investice. O tom budeme jednat, ale primárně bychom neradi krátili investice na zvětšení sítě mateřských škol,“ dodal primátor.

„Rádi bychom, aby se vše vrátilo k normálu a daně se vybraly v odhadované výši, ale kdo vidí zavřené obchody, tak mu musí být jasné, že se to nepovede. Proto mají správci kapitol nařízeno, aby začali hodně šetřit,“ dodal Dan Jiránek.

Na jednání nepadlo tentokrát ani slovo o rekonstrukci střechy zimního stadionu, která je v havarijním stavu a nesnese už delší odklad. Hokejisté i veřejnost mají proto obavy, že se nákladná oprava bude muset kvůli krizi odložit.

Primátor Dan Jiránek však tvrdí, že takové obavy nejsou na místě. „Je tam jedna velká výhoda, že se nám podařilo prodloužit termín čerpání dotace. Navíc střecha se prostě udělat musí, protože padá. V tomto případě zastupitelstvo nemůže říci, že ji neuděláme. Pokud by akci zastupitelé zamítli, střecha prostě spadne. Pochopitelně to rozpočet bude bolet víc, protože daní vybereme mnohem méně, s tím už nyní počítáme, ale oprava se plánovala v době, kdy rozpočtové výhledy vypadaly jinak. Nicméně je to vyprojektováno, povoleno a upřímně řečeno, něco jiného než střechu opravit, se udělat nedá,“ uzavřel primátor.