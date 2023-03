Tečkou za kompletní rekonstrukcí zimního stadionu bude výstavba technologického centra, které nahradí desítky let starý systém chlazení, navíc bude ekologicky a úsporně využívat odpadního tepla pro výhřev budov.

Podívejte se: v Zooparku Zájezd se narodilo mládě klokana

„Město Kladno má obrovské investice a většinu z nich hradí z vlastních peněz. Celková výše úvěrů a financování investic je naprosto v pořádku. Pro porovnání, v roce 2015 činila splátka úvěrů 16,6 procenta příjmů města z rozpočtového určení daní, letos je to pouze 5,4 procenta a v roce 2026 to bude 5,33 procenta. Navíc vysoká inflace seřízla hodnotu peněz i relativní hodnotu zadlužení,“ uvedl náměstek primátora Přemysl Mužík (Volba pro Kladno).

Mužík připomněl, že do rozpočtu se zatím nepromítly dotace v celkové výši zhruba 850 milionů, o které bude radnice žádat nebo už jsou alokovány, ale teprve budou schvalovány.

Podívejte se: To byla pořádná jízda, Totáči a spol. to opět rozbalili v osvěťáku

„Dopady energetické krize na Kladně i přes krkolomné kroky vlády zatím zvládáme a děláme vše, co je možné, aby to občané na službách poskytovaných městem co nejméně pocítili,“ prohlásil primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Neporoste jízdné MHD, město nezdražilo ani další služby a poplatek za komunální odpad letos nevybírá dokonce vůbec.

O budoucnost se nemusejí obávat sportoviště a sportovní kluby, na jejichž podporu je v letošním rozpočtu vyhrazeno téměř 190 milionů. Zelenou dostaly také oblíbené kulturní akce jako jsou například Dny města, Kladenské Vánoce, koncerty v zámecké zahradě nebo taneční zábavy pro seniory.