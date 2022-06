„Je to obrovsky záslužná činnost, které si velmi vážíme a v praxi to znamená, že jsou to lidé, kteří darují krev třeba třicet i čtyřicet let, když povážíme, že ženy mohou darovat dvakrát ročně a muži zhruba třikrát až čtyřikrát za rok. Velice si jejich odhodlání vážíme a náleží jim proto naše poděkování za celou společnost,“ potvrdila Stanislava Klicmanová Maříková předsedkyně oblastní výkonné rady Českého červeného kříže (ČČK) Kladno.