Díky finanční podpoře Ministerstva vnitra ČR vlastníci kol mohou získat jejich jedinečné DNA značení. Bicykly město zanese do speciálního registru. Ve spojení s rozsáhlou mezinárodní databází chráněných předmětů přestavuje forenzní značení silný nástroj při ochraně majetku, ale i při jeho případné jednoznačné identifikaci.

Označení jízdních kol pomocí unikátní technologie mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA doplněného výstražnými prvky představuje ve spojení s rozsáhlou mezinárodní databází chráněných předmětů silný nástroj při ochraně a jednoznačné identifikaci majetku. Označené jízdní kolo je dále opatřeno varovnou samolepkou, majitel získá registrační průkaz.

"Cílem tohoto projektu je dát jízdnímu kolu identitu, odradit potencionálního pachatele, popřípadě zvýšit pravděpodobnost jejich dopadení nebo zamezit prodeji odcizeného kola. Označit jízdní kolo tímto způsobem si může nechat každý občan starší 15 let, který doloží doklad o své totožnosti a doklad o koupi kola. Přivezené jízdní kolo musí být čisté, suché a technicky způsobilé.

V rámci prevence kriminalisty jsme připravili pro Kladeňáky tuto možnost, jak si své jízdní kolo co nejlépe ochránit, a to v průběhu měsíce srpna, září a října na vybraných kladenských policejních odděleních," sdělila kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Policejní služebna obvodního oddělení Kladno město, nám. Edvarda Beneše 1613:

19. srpna 2020 od 08.00 do 18.00 hodin

23. září 2020 od 08.00 do 18.00 hodin



Policejní služebna obvodního oddělení Kladno Kročehlavy, ul. Kosmonautů 2117:

11. srpna 2020 od 08.00 do 18.00 hodin

3. září 2020 od 08.00 do 18.00 hodin



MP Kladno nám. Starosty Pavla 47:

25. srpna 2020 od 08.00 do 12.00 hodin

8. září 2020 od 12.00 do 15.00 hodin

15. září 2020 od 08.00 do 15.00 hodin

13. října 2020 od 12.00 do 15.00 hodin.