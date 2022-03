Na myšlenku zapojit studenty do Náboru hrdinů přivedla děkana kladenské fakulty Jozefa Rosinu jeho dcera Marika. „Pracuje na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru a vyprávěla mi příběh nemocného jedenadvacetiletého chlapce ze západních Čech, kdy starostka města Sokolova oslovila tamní hasiče, zda by se nezapojili do registru, aby mohli pro mladíka co nejdříve najít vhodného dárce. Vzhledem k tomu, že dárcovství je podmíněno výborným zdravotním stavem a omezené věkem, řekl jsem si, že se pokusím oslovit naše studenty, zda by se nechtěli zapojit,“ sdělil děkan.

Reakce studentů byla příkladná. Okamžitě začali nápad rozvíjet. Sami oslovili Nábor hrdinů s tím, že odběry slin na analýzu DNA budou provedeny přímo v Kladně.

„Domnívali jsme se, že do Kokosu dorazí pár desítek studentů, výsledek dalece předčil jejich očekávání. Ke čtvrtečním odběrům se dostavilo více než 260 lidí, kteří se nechali zaevidovat do registru dárců. Přišli i hasiči, ale i několik dalších lidí,“ potvrdil děkan. Ten učí i na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a oslovil jejího děkana Petra Widimského, který následně požádal studenty 3. LF o zapojení do této akce. „Proto se stejná akce jako v Kladně konala ve čtvrtek také v Praze. Letošní nábor hrdinů se mimořádně vydařil. Jsem nesmírně hrdý na své studenty. Věděl jsem, že na naši výzvu budou reagovat pozitivně, ale i tak mě jejich zájem mile překvapil,“ doplnil Jozef Rosina.

Díky čtvrtečnímu úspěchu chtějí kladenští studenti oslovit i studentské spolky na ostatních fakultách ČVUT s výzvou o zapojení do náboru dárců kostní dřeně. Pokud se to podaří, může být na univerzitě rázem až tisíce nových dárců.

Odběr DNA je bezbolestný a vše i s dotazníkem je otázkou několika minut. Jedinou podmínkou dárcovství je výborný zdravotní stav. Odběry jsou určeny lidem od 18 do 35 let. Vzorky jsou získávány stěrem z ústní dutiny na výtěrovou štětičku a uloženy do speciální obálky. V tu chvíli jsou zájemci zaneseni do národního registru a k odběru kostní dřeně mohou být vyzváni prakticky ihned. V případě shody s příjemcem dárce čeká následně už jen návštěva zdravotnického zařízení, kde se podrobí běžnému odběru krve, ze které se vyseparují buňky, jež jsou k transplantaci potřeba.

Na počátku byl lidský příběh

Náborové akce pro registr dárců pořádá dobročinná organizace Nábor hrdinů třetím rokem po celé republice. Za vznikem aktivity se skrývá i další lidský příběh. Před třemi lety hledala zakladatelka organizace Martina Chmelová vhodné dárce pro svoji nemocnou kamarádku, osmadvacetiletou maminku Jáju. Nakonec to nebylo potřeba, shodu měla se svojí sestrou. Takové štěstí má ale jen asi čtvrtina pacientů, ostatní musí spoléhat právě na registr. „Náš první nábor dárců kostní dřeně jsme uspořádali jako poděkování za Jájino uzdravování a na pomoc těm, kteří na svého hrdinu teprve čekají. Po první akci jsme ale hledání hrdinů propadli a stalo se jedním ze smyslů našeho života,“ řekla Martina Chmelová.

V současné době organizace registruje zhruba polovinu zájemců než před covidem, takže kladenský úspěch je pro ni o to větší vzpruhou. „Kladenská akce je nejúspěšnější za tři roky, co nábory děláme. Je vidět, že studenti z biomedicíny se do toho skutečně opřeli, cítí potřebu pomáhat a zároveň přizvali i další subjekty. Jak studenti ČVUT, tak hasiči i studenti medicíny si dobře uvědomují, že bez potřebné transplantace kostní dřeně nemá pacient příliš velkou šanci na uzdravení. Velmi nás těší i snaha Kladeňáků předávat tuto pomyslnou štafetu dalším fakultám a snažit se úspěch zopakovat i na jiných školách,“ doplnila Chmelová.