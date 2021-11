„Jedlička byla moc krásná, ale přece jen už byla vyšší než dům a mohla by nás například při vichřici ohrozit. S manželem jsme jedličku chtěli proto příští rok pokácet. Pan Fiala z Kladna, který pracuje v podniku pro údržbu a zakládání zeleně, jel náhodou okolo a protože naši jedli zná, stejně jako stříbrný smrk, který jsme měli na zahradě předtím, rovnou se zeptal, jestli bychom ji Kladnu nevěnovali. Takže jsme ji ani nemuseli nabízet,“ popsala Helena Svobodová.

Kácení stromu proběhlo ve sváteční den 17. listopadu, přičemž se přišla rozloučit téměř celá rodina včetně desetiletého vnoučka Hynka s rodiči. „Jen manžel se středečního kácení nezúčastnil a odjel se psem na chatu. Náš pes by totiž soustavně štěkal, dokud by se tu pohybovali cizí lidé, takže jsme tomu chtěli předejít. Nicméně, syn, snacha i vnuk se loučení se stromem zúčastnili. Já jsem jedličku doprovodila dokonce i na její poslední cestě až na kladenské náměstí a svezla se v kabině kamionu, který ji dopravil. Je to opravdu moc hezká a souměrná holka, tak se těšíme, až ji nazdobí a rozsvítí a bude lidem dělat radost,“ uzavřela Helena Svobodová.