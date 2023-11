/FOTOGALERIE, VIDEO/ Osvětová akce Movember je tradičně spojena s listopadem, knírem a karcinomem prostaty, který představuje nejčastější nádorové onemocnění mužů v České republice. Oblastní nemocnice Kladno se připojuje k Movemberu a zve všechny muže v pondělí 6. listopadu od 12 hodin do 15 hodin do urologické ambulance na preventivní vyšetření.

Movember je zpět a do kladenské urologické ambulance přivedl řadu mužů. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Cílem akce však není jen mluvit o riziku nemoci, ale hlavně změnit přístup českých mužů k prevenci rakoviny prostaty a varlat. „Stále se bohužel setkáváme s tím, že muži tuto problematiku podceňují a zpravidla prvně přichází až ve chvíli, kdy mají potíže. To už ale může být pozdě," vyjádřil se primář urologického oddělení Jiří Kočárek.

"Naše oddělení se proto do této kampaně opět zapojuje a v pondělí 6. listopadu bude možné přijít k nám do ambulance, nechat se preventivně vyšetřit a získat veškeré informace o této problematice,“ dodal lékař.

Každý rok si v České republice vyslechne diagnózu karcinomu prostaty více než 8000 mužů a přibližně 1500 jich zemře. V současné době žije v české populaci více než 60 000 pacientů s tímto onemocněním.

Přitom pro včasnou diagnostiku a úspěšnou léčbu je klíčová preventivní prohlídka. Na tu by měli pravidelně chodit všichni ti, kteří již oslavili padesátku. V případě pozitivní rodinné anamnézy by každý muž měl být sledován urologem již od 45 let, respektive od 40 let při dvou a více pokrevně příbuzných nemocných.

Příznaky rakoviny prostaty se bohužel začínají objevovat až v pokročilém stadiu onemocnění, kde je léčba a možnost vyléčení velmi omezená. Hlavně proto by muži neměli čekat až na jejich projevy, jako jsou zhoršení proudu moči, krev v moči, bolesti zad nebo kostí, a měli by přijít včas do urologické ambulance na preventivní vyšetření.