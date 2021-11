Kladenská nemocnice přesto zatím žádné covidové oddělení nevyčlenila, to se ovšem může v příštích dnech změnit. „V současnosti leží pacienti na izolovaných pokojích příslušných oddělení. Případné zřízení samostatného covidového oddělení bude záležet na vývoji situace,“ dodala Pitronová.

V Kladně zatím ve špitále nepřistoupili ani k plošnému zákazu návštěv, aktuálně mohou příbuzní a známí přicházet za nemocnými za dodržení covidových opatření ve středu v době od 15 do 17 hodin a v neděli od 14 do 16 hodin. Co se týká zájemců o vakcinaci, těch v posledních týdnech v kladenském očkovacím centru také přibylo. Podle mluvčí Pitronové přicházejí jak lidé na třetí dávku, tak dokončující druhou dávku a nově i prvoočkovaní.