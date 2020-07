Kladno opraví silnici v Poldovce a chystá tudy i odklon dopravy

/FOTOGALERIE/ Zkratku okolo Vojtěšské huti v Kladně v areálu někdejší Poldovky využívá mnoho řidičů. Ovšem nerovný betonový povrch se během let výrazně podepsal na tlumičích jejich vozidel. S tím by měl být konec již v tomto roce. Město proto do opravy stávající trasy investuje, kolem osmi milionů korun.

Stará poldovácká silnice v Kladně. Na snímku radní Lukáš Hanes. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

„Jedná se o úsek zhruba v délce jednoho kilometru, který začíná kousek od bývalé jedničky koněvské vrátnice a končí u přejezdu vlečky,“ uvedl radní Lukáš Hanes a dpdal: „S rekonstrukcí by chtělo město začít letos v září a termín dokončení je naplánován na konec letošního roku.“ Zároveň s přípravami na rekonstrukci, která proběhne v tomto roce, začali kladenští radní připravovat projekt, díky kterému by bylo možné odvést většinu nákladní dopravy z obydlených částí města. Pomoci by k tomu měl průtah bývalou Poldi. Rynholeckým tunelem už nebudou jezdit vlaky, přeložka povede přes lupkový lom Přečíst článek › Město zpracovalo dopravní studii, která navrhla trasu pro nákladní dopravu areálem bývalé Vojtěšské huti (Koněv). Na základě výsledků studie, rada města rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace nového dopravního napojení průmyslové zóny Poldi. Průtah průmyslovým areálem poslouží k odlehčení dopravy v hustě obydlených částech města, s přímým napojením na dálnici D7 a případně i D6. Zdroj: Magistrát města Kladna „Studie prověřovala několik variant trasování nové komunikace, z hlediska proveditelnosti. Nový průtah přes průmyslovou zónu by měl začínat v Dubské ulici, vést přes bývalou Valmetku a ústit na novém kruhovém objezdu U Borovin. Zároveň s tím jednáme s okolními obcemi, krajem i státem o na napojení této trasy na dálnici D7," uvedl radní Lukáš Hanes. Areál bývalé Poldi se nachází dva kilometry východně od města Kladna, a i dnes je sídlem největších industriálních podniků regionu. „Naším záměrem je odklon kamionové z Kladna přes bývalý areál Poldi. Dopravní studii máme zpracovanou, odsouhlasenou i dopravním inspektorátem a nyní potřebujeme zpracovat projektovou dokumentaci,“ řekl primátor Dan Jiránek. „Hlavní záměrem města je vyvedení kamionové dopravy z průmyslové zóny na východ k dálnici D7, či alespoň dočasně na silnici I/61. Projektová dokumentace bude stát necelé dva miliony korun a hotova by měla být do devíti měsíců od podpisu smlouvy,“ dodal radní Petr Drnec. Po komunikaci, která prochází průmyslovou zónou, projedou denně tisíce aut a slouží jako zkratka pro část řidičů kteří jedou od Buštěhradu směr Švermov nebo centrum města. Kladenský radní Petr Drnec k tomu dodává, že Kladno má jeden z největších brownfieldů v republice, který je v tuto chvíli z velké části nevyužitý: „Jedná se o projekt, jenž svým rozsahem přesahuje volební období i katastr města, nicméně někdy se začít musí. Nová komunikace je klíčem k dalšímu využití areálu, zároveň pomůže snížit dopravní zátěž na centrum města, Kročehlavy a významně pomohla Švermovu, Dubí a Vrapicím,“ říká Drnec. Němci varují před cestou do Španělska. Mají obavu z druhé vlny nákazy Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu