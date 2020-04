Na první kladenská sportoviště opět může veřejnost. Od středy 8. dubna jsou znovu otevřené brány Městského stadionu Sletiště a od čtvrtka pak Tenisový areál SK. Provoz se bude řídit opatřeními, platnými v rámci nouzového stavu.

Sportoviště v Kladně. | Foto: MMK/Michal Moravec

Ostatní sportovní areály zatím zůstávají zavřené. Městský Stadion Sletiště otevřel své brány ve středu v osm hodin ráno a otevřeno do bude do 20 hodin. Tenisový areál SK otevírá ve čtvrtek v sedm hodin ráno a přístupný bude až do 21 hodin.