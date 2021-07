Obrovská radost byla tradičně mezi prvňáčky. Učitelky rozdávaly ve dvou prvních třídách pokaždé téměř samé jedničky. Jak sdělila učitelka 1. A Jana Hamplová, děti byly moc šikovné a všechny odcházejí na prázdniny s tím, že umí číst, psát i počítat do dvaceti.

„Ve třídě máme 29 dětí, z toho 14 holčiček a 15 kluků. Děti dostaly skoro samé jedničky, rozdala jsem pouze dvě dvojky z češtiny. Takže krásná práce. Velké poděkování náleží ale hlavně rodičům, kteří byli báječní, fungovali a kde bylo potřeba, zastoupili mě. Byla to perfektní spolupráce. Prvňáčci si díky tomu mohou o prázdninách přečíst svoji první knížku,“ potvrzuje učitelka Hamplová. Při práci v její třídě také celý rok vydatně pomáhala asistentka Dita Vršková, která po prázdninách změní pracoviště a s dětmi se proto přišla rozloučit. Loučení to bylo milé, ale došlo i na slzy.

A dojetí se neubránili ani deváťáci, pro které byl středeční den na základní škole posledním, jelikož je čeká studium na středních školách. Také oni slaví úspěch a jak potvrzuje ředitelka školy Zuzana Holečková, úspěšnost při přijetí na střední školy, kterých je velké množství, byla letos stoprocentní, a o něco zvýšený zájem zaznamenali i ze strany vystupujících žáků o učební obory.

„Deváťáků odcházejí letos tři třídy, přičemž dětí do prvních tříd nastoupí zhruba stejný počet. Celkem naši školu navštěvuje okolo 690 žáků. Pro všechny to byl velmi náročný rok. Z mého pohledu získali žáci i přes všechny komplikace potřebné množství znalostí, ale ze všeho nejvíce jim scházel sociální kontakt. Když se nám děti do školy po několika měsících vrátily, téměř se k sobě neuměly chovat. Kolektiv jim zkrátka chyběl,“ hodnotí uplynulý školní rok ředitelka Holečková.

Stejně jako ostatní ředitelé věří, že v září se již vše vrátí do starých kolejí a výuku budou moci od nového školního roku absolvovat žáci jako v jiných letech, tedy prezenčně.