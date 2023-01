„Víme, že jsme v referendu neuspěli, že nepřišlo dostatečné množství lidí, ani se tím pádem nevyslovilo dostatečné množství lidí proto, aby zákaz heren začal v Kladně platit. Nicméně to, že se v referendu vyslovilo více než 26 procent lidí, což je více než 13 tisíc občanů, z nichž 10 tisíc se vyslovilo pro zákaz heren a hry bingo na území města Kladna, považujeme za úspěch,“ říká členka přípravného výboru Iniciativa Kladno bez hazardu a zároveň zastupitelka Kladna Anna Gamanová.

„Během voleb docházelo k incidentům, jejichž šíře je skutečně alarmující. Jsou to desítky podnětů od jednotlivých občanů, kteří se museli dožadovat lístků k referendu, nebyly jim automaticky vydávány obálky pro referendum, místa nebyla někde řádně označena. Situaci ještě mapujeme a podnikneme všechny kroky k tomu, abychom dosáhli nápravu tohoto stavu,“ zdůraznila Gamanová.

„Podle nás průběh referenda nebyl v pořádku. Někteří lidé vůbec nevěděli, že referendum probíhá, zkrátka ta informace byla zatajována. Co považuji za nejvíce alarmující je, že v některých místnostech ležely letáky s logem města Kladna, které odrazovaly od referenda,“ dodala a doplnila, že letáky byly distribuovány přímo pracovníky kasin.

Kladenský deník se informoval i na ministerstvu vnitra, jakým způsobem mají volební komise v případě souběhu voleb postupovat. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce je průběh hlasování popsán poměrně přesně v zákoně o místním referendu. „Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku,“ sdělil Jirovec.

„V případě souběhu voleb hlasování probíhá tak, že jsou učiněny kroky pro volby a hlasování v místním referendu v zásadě společně a vydávány voliči dvě obálky (pro volby a pro hlasování v místním referendu). Ministerstvo vnitra nedoporučuje, aby se členové komise dotazovali voličů, „co chtějí“, ale vydali obě obálky,“ zdůraznil Jirovec. Podle něj jen v případě, kdy volič při prokazování totožnosti jednoznačně sdělí, že například nechce hlasovat v referendu, měl by to vzít člen komise na vědomí a zapsat voliče jen do výpisu ze seznamu voličů a vydat pouze úřední obálku pro volbu prezidenta republiky.

Vyjádření města

Podle mluvčího města Kladna Víta Herala, tvrzení paní Anny Gamanové neodpovídají skutečnosti: "Podotýkám, že je sama podepsána pod rozhodnutím Místní komise o konání referenda. Ačkoliv její tvrzení nemají oporu v platných zákonech, je zjevné, že se bude obracet na soud a z daného důvodu se k tomuto tématu nebudu podrobně vyjadřovat, stejně jako k citovanému stanovisku Ministerstva vnitra ČR, které nikdy nebylo doručeno oprávněné úřední osobě odpovědné za průběh voleb a ani na magistrát. Volby a referendum proběhly dle zákona a jsme připraveni vše řádně doložit v řízení před nezávislým soudem."

Podle Herala si naopak mnozí konkrétní členové okrskových volebních komisí stěžovali na nepatřičný až nezákonný nátlak ze strany podporovatelů iniciativy Kladno bez Hazardu a nevhodné jednání konkrétních osob ve volebních místnostech, což je předmětem setření.

"Stejně tak máme řadu stížností od občanů na neurvalé chování agitátorů této iniciativy, anebo na nevhodný či nepovolený výlep plakátů na ploty a dveře domů před hlasováním," dodal Vít Heral a připomněl, že Informační stránky města kladnosrozumem.cz a informační letáky jsou zcela legitimní a je dokonce povinností města, aby ve veřejném zájmu své občany informovalo o možných dopadech výsledku referenda. O to více, když na webu kladnobezhazardu.cz a na sociálních sítích jsou prokazatelně uváděny nepravdy či zkreslená data.

Zkušenosti voličů

Kladenský deník oslovil i některé občany diskutující na sociálních sítích. Karel Sabo, který bydlí v ulici Generála Píky a jeho okrsek je v jedné ze dvou základních škol ve Vodárenské ulici v Kladně, sdělil: „V pátek jsem byl volit prezidenta do základní školy. Normálně jsem odvolil a odešel. Následně jsem šel doprovodit přítelkyni do jejího okrsku v Metě, kde jí referendum nabídli. Až tam mi došlo, že já jsem lístky k referendu vůbec nedostal. Do své volební místnosti ve Vodárenské ulici jsem se vrátil v sobotu a šel hlasovat i v referendu,“ uvedl.

Ve Vodárenské ulici v základní škole v okrsku č. 33 volila i Michaela Zachová. Zde bylo prý vše v pořádku. „Stolečky pro prezidentskou volbu i pro referendum byly v jedné řadě, seděli tam čtyři komisaři, kteří se mě i zeptali, zda jdu na také k referendu a podali mi oboje lístky i obálky a normálně jsme odvolila do jedné urny,“ popsala opačnou zkušenost volička.

Jednostranná kampaň?

Iniciátorům referenda o úplném zákazu hazardu ve městě vadila i podoba kampaně. „Po celou dobu, co bylo jasné, že referendum v Kladně bude, probíhala ve městě kampaň a město se snažilo všemi prostředky lidi odrazovat. Za veřejné prostředky se zde tiskly letáky s logem města, aby lidi odradily jít hlasovat. Podle našeho názoru probíhala jednostranná informativní kampaň. Nikomu neupíráme jeho názor, co se týká politické reprezentace, nicméně to, co probíhalo, nebyl názor politiků, ale radnice jako takové a magistrátu. Týkalo se to letáků, webu, vyšly i články, které hanily jednotlivé členy přípravného výboru,“ popisuje Gamanová.

Podle jejích slov přípravný výbor nedostal požadované zábory na veřejných prostranstvích, ani nedostal prostor v oficiálním radničním měsíčníku. „Považujeme to za jasné porušení tiskového zákona. Řada věcí, které se děly v průběhu jednostranně vedené kampaně byly, podle nás, za hranou etického jednání a domníváme se, že se v některých případech mohla octnout i za hranou zákonného jednání. Zvážíme proto všechny dostupné kroky, jak to řešit,“ doplnila Gamanová.