I po nedávném uzavření jedné z největších ubytoven v Americké ulici jich na Kladně zůstává dalších dvacet čtyři. "Lidé tam žijí v naprosto nedůstojných podmínkách. Stát to nezajímá a provozovatele ubytoven prostřednictvím doplatků na bydlení ještě štědře dotuje. Úplná stavební uzávěra je v podstatě naše jediná šance, jak se dalším ubytovnám bránit. Z vlastních zkušeností navíc dobře víme, že jejich zvýšená koncentrace s sebou zároveň přináší zvýšený počet negativních sociálních jevů jako je například lichva nebo drobná kriminalita," vysvětluje důvody přijatého opatření primátor Kladna Dan Jiránek (ODS).

Schválená stavební uzávěra samozřejmě umožňuje i výjimky. Objeví-li se na Kladně seriózní investor se zájmem otevřít regulérní hotel, může mu takovou výjimku udělit přímo Rada města. "Do budoucna zvažujeme i změnu územního plánu tak, abychom získali páky i na ubytovny stávající. Jako představitelé města musíme bohužel řešit to, co už dávno měla řešit ministerstva práce a sociálních věcí, vnitra a pro místní rozvoj, která znovu vyzývám ke smysluplné aktivitě," dodává primátor Dan Jiránek.

"Je načase si přiznat, že stát při rozdělování sociálních dávek, doplatků na bydlení a obecně v oblasti sociálního bydlení fatálně selhává. My děláme vše, co je v našich silách, abychom obchod s chudobou na Kladně eliminovali,“ dodává radní Lukáš Hanes.