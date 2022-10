Slánští ovocnáři slaví 30 let od založení podniku. Zvou i na samosběr jablek

Kromě výměny povrchů po celé délce ulice T.G.M. by město rádo přebudovalo v dalších letech i objekt někdejšího Kina Oko v polovině pěší zóny, kde by mělo vzniknout multifunkční kulturní centrum. Město má již vypracovaný projekt. A existují také plány na proměnu autobusového nádraží ve spodní části pěší zóny. Projekt byl sice v roce 2018 předchozím vedením města za primátora Dana Jiránka (ODS) pozastaven, současná radnice v čele s primátorem Milanem Volfem (Volba pro Kladno) by se však ráda k původním plánům vrátila.