OBRAZEM: Děti si v Kladně mohly zkusit vánoční hokejový nábor

V pátek 17. prosince mohly v podvečer na venkovní kluziště na Václavském náměstí v Kladně dorazit všechny děti ve věku od 3 do 6 let, které chtějí začít hrát hokej. Vánoční nábor malých hokejistů přilákal na plochu čtyřiadvacet zájemců. Někteří dorazili ze školičky bruslení kladenských Rytířů, pro většinu ostatních to byla první zkušenost s ledním hokejem. Pozdravit děti a seznámit je s tímto atraktivním sportem přišli i dva extraligoví hokejisté – Jaromír Pytlík a Ladislav Funk.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vánoční hokejový nábor v Kladně. | Foto: Oto Pilz

„Nedokázali jsme odhadnout, kolik dětí za námi dorazí. Zájem o sport v poslední době hodně klesá a covidová situace to celé ještě více komplikuje. Nakonec jsme se tu potkali se čtyřiadvaceti dětmi, které si to podle svých výrazů velmi užily,“ řekl Jan Kregl, generální manažer mládeže Rytířů Kladno. „Na Václavském náměstí nechyběl ani kladenský maskot, který se s účastníky akce, ale i s přihlížejícími diváky, po celou dobu fotografoval. Nábor moderoval Jan Meruna a na místě byl také fanshop Rytířů, kde se chvílemi tvořila i početná fronta fanoušků Kladna,“ sdělil mluvčí hokejových Rytířů Lukáš Jůdl. OBRAZEM: Světlušky a Foukáčci uspořádali vánoční koncert přímo pod okny seniorů Ledovou plochu zapůjčilo město Kladno. Příchozí si setkání velmi užili. „Byly jsme se podívat s vnučkou Berenikou. Je jí devět let a na bruslích stála poprvé, takže nám půjčili brusličky a na ledě ji hokejisté i doprovázeli. Má z toho krásný zážitek. Jsme moc rády, že jsme dorazily,“ potvrzuje Michaela Zachová z Kročehlav. A jak můžete začít s hokejem i vy, kteří jste nábor nestihli? Dorazte na školičku bruslení. Ta poslední v letošní roce byla v sobotu 18. prosince, ale další se chystá už na pondělí 3. ledna od 17:15 do 18:15 hodin na druhé ploše kladenského ČEZ stadionu.