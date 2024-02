Ředitel Sládečkova muzea po 29 letech končí. Kraj hledá náhradu

Zdeněk Kuchyňka po 29 letech končí na postu ředitele Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Důvodem je plánovaný odchod do důchodu. Nový ředitel či ředitelka by měl do funkce nastoupit v červenci letošního roku. Rozhodne o něm výběrové řízení, které vypíše Středočeský kraj.

Zdeněk Kuchyňka. | Foto: Deník/Jan Brabec