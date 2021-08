Středisko volného času Labyrint Kladno, stejně jako Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný, připravily pro děti pestrou paletu táborů s bohatým programem, přičemž své tábory pořádají též například knihovny, hasiči, zájmové spolky a další.

Co se týká profesionálů z Labyrintu a Ostrova, kde pracují s dětmi celoročně, každý školák zde najde širokou nabídku toho, co odpovídá právě jeho zájmům. Nechybí tábory sportovní, ekologické, herecké, jazykové, taneční, výtvarné, hudební a další. Aby se předešlo zavlečení covid infekce do těchto komunit, návštěvy na pobytových táborech nejsou povoleny.

Přinášíme vám proto snímky, které pořizují vedoucí tpřímo v místě. Na snímcích je znát, že jsou děti spokojené a tábory si velmi užívají. „Aktuálně jsme odjeli 17 táborů, kde se vystřídalo na 400 dětí, vše je zatím bez komplikací a doufám, že to vydrží do konce prázdnin. Čeká nás ještě celý měsíc. Vzhledem ke covidové situaci, kdy někteří rodiče do poslední chvíle vyčkávali nebo museli setrvat po návratu z dovolené v karanténě, se nám děti ještě stále dohlašují. I ty dokážeme uspokojit. Co se týká příměstských táborů, jejich počty jsme pro velký zájem navyšovaly,“ potvrzuje například ředitelka kladenského střediska Labyrint Blanka Bendlová.