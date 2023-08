/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalový trávník na slánském atletickém stadionu přivítal v sobotu účastníky 11. ročníku memoriálu Pepíčka Hermanna, fotbalisty, který zemřel ve 40 letech 9. srpna v roce 2011 při tréninku v důsledku selhání srdce. Pepa hrával fotbal odmala ve Slaném a okolních obcích. Každoročně se proto při vzpomínkovém turnaji setkávají jeho kamarádi fotbalisté, známí a především rodina.

11. ročník Memoriálu Pepíčka Hermanna | Video: Martin Nič

Memoriál tradičně uspořádal Pepův bratr Radek, který provedl v sobotu slavnostní výkop. Letos se mezi sebou utkalo pět týmů. Jako čestný host nechyběl starosta města Martin Hrabánek. „Pan starosta s námi fotbal jindy hraje, ale tentokrát se kvůli pracovním povinnostem nezapojil, nicméně nás přišel pozdravit. Nejen jemu, ale i všem, kteří se memoriálu zúčastnili, patří naše obrovské poděkování ode mne a celé rodiny,“ doplnil pořadatel Radek Hermann. Vzpomínka patřila letos rovněž tatínkovi Josefu Hermannovi, který tragicky zahynul na motocyklu 9. dubna před pěti lety, vinou nepozorné řidičky.

I přes velmi horké srpnové počasí sehráli chlapi, včetně jedné ženy, všechny zápasy s plným nasazením až do konce. Vítězství letos zůstalo doma. Pomyslné zlato a pohár vybojoval tým Slaný. Stříbro náleží Tuřanům, bronz si odnesl tým Bachaři. Pepča Team skončil letos na čtvrtém místě a pátá příčka náleží fotbalistům ze Pcher. Kromě občerstvení přímo na hřišti se kamarádi po turnaji přesunuli do sousední restaurace Zimák, kde slavili a vzpomínali na oba zesnulé Josefy až do ranních hodin.