Radnice chce, aby před pár lety zrekonstruovaný a reprezentativní prostor v centru Sportovních areálů města Kladna (SAMK) co nejdříve znovu ožil a přivítal opět hosty. Služby hotelu fungují dál bez omezení. Podle primátora Kladna Milana Volfa, byl provoz restaurace pro město ekonomicky nevýhodný a radnice proto hledá jiné řešení.

Dosud zde ještě i na konci uplynulého roku byla jak stálá nabídka pokrmů, tak denní menu od 139 korun. A stejně tak bylo vždy vyhověno dietetickým požadavkům nebo sportovcům v době konání soustředění nebo při sportovních soutěžích. Výhodou Sleťáku je i dostupnost pro návštěvníky letního koupaliště, kteří stejně jako ostatní, rádi využívali letní terasu.

Skočily i další podniky

V době vysokých cen energií to bohužel není v Kladně jediný podnik, který v poslední době zavřel. Svoji činnost ukončil v lednu například legendární Zanzibar na náměstí Starosty Pavla. „Původní provozovatelka paní Hrudková mi podnik předala začátkem února loňského roku. Chtěl jsem si splnit sen, že si ve čtyřiceti otevřu vlastní restauraci. Bohužel mě položily ceny energií. Kdyby toho nebylo, určitě bychom to s kuchařem zvládli. Ale když povážíte, že i s nájmem a mzdou účetní vydáte nejméně 70 tisíc měsíčně, nejde to utáhnout,“ vysvětluje provozovatel Zanzibaru Ondřej Černohorský z Brandýsku, který se s kolegou nechá v oboru prý už jen zaměstnat.

A k nelibosti pivařů zavřela po dlouhých desetiletích na přelomu roku i hospoda Na Amálce v ulici Ke Stadionu, která byla oblíbená pivaři i sportovci. „Bylo to místo, kde se před lety zrodil legendární hokejbalový tým Amálka Hooligans, dnes už neaktivní. Ale kromě nás tam chodili i další amatérští sportovci. V minulosti se na Amálce několikrát sešly i kladenské hokejové hvězdy z NHL, když trávily v Kladně letní přestávku,“ řekl čtyřiapadesátiletý štamgast.

Lidé si zde při hokejových utkáních dokonce kupovali s sebou i pivo do kelímku, protože zimák je hned přes silnici. Podle informací Kladenského deníku podnik ale dlouho zavřený nezůstane. Podle místních by měl Amálku nahradit nový koncept v podobě řecké restaurace. „Má se to prý jmenovat Kréta, tak uvidíme, s čím přijdou,“ dodal štamgast.

Zatím bez náhrady je na kladenské pěší zóně v ulici TGM někdejší Staré Kladno, kde ještě donedávna fungovala asijská restaurace Sukyia. I zde už visí ale na dveřích cedule „k pronájmu“.

A jen o kus dál skončí už příští měsíc i další podnik. „Uvažoval jsem o tom delší čas a rozhodl se zavřít definitivně v březnu, dám prostory do původního stavu a odevzdám majiteli. Zatím to ale nechci zveřejňovat, abych neodradil hosty, pro které ještě v únoru připravuji program,“ sdělil provozovatel jiného podniku na pěší zóně.

Jedny podniky končí, druhé to ale třeba i rozjedou. S chutí a odvahou na náměstí starosty Pavla naproti Zanzibaru otevřela nedávno Kateřina Kosová své Mamuše Cofee. O hosty zatím nemá nouzi. Otevřeno je zde kromě čtvrtka denně od 15 do 22 hodin „Je to příjemný podnik, kde si dáte pivo i kávu. Takže za mě určitě fajn,“ řekl návštěvník Honza.