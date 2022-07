„Důvodem jsou neúspěšná jednání o zapojení Statutárního města Kladna do systému Standardů dopravní obslužnosti (SDO), kdy je Středočeský kraj, coby objednatel regionální autobusové dopravy, nucen přistoupit k úpravě spojů tak, aby vyhověl základním principům schváleným v rámci zavedených standardů,“ oznámil v pondělí kraj. Podle dřívějších informací přišel kraj na Kladno s požadavkem na platbu 12 milionů korun ročně, dosud město neplatí nic.

„Jednoznačně není možné, aby Kladno stálo mimo systém a bylo takzvaným černým pasažérem, na kterého budou doplácet ostatní středočeská města a obce. Nám nezbývá nic jiného, než tento přístup vzít na vědomí, a proto v souladu s platnou legislativou zajistíme rozsah dopravy v oblasti Kladenska podle kritérií standardní dopravní obslužnosti,“ doplnil náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký. Podobná omezení hrozí i Mladé Boleslavi.

Nové standardy veřejné obslužnosti mají podle kraje nastavit spravedlivý a transparentní poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách. V minulosti nebyla výše příspěvků ze strany obcí a měst sjednocená. Některé přispívaly více, jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec. „Naším cílem bylo nastavit jednotný klíč pro výpočet příspěvku obcí do systému. Nová pravidla zohledňují nejen počet obyvatel obcí, ale také význam linky na obslužnosti lokality a četnost spojení. Obce se nově podílejí i na financování železniční dopravy,“ uvedl už dříve Borecký.

Město Kladno argumentuje především neúměrně zvýšenými náklady a údajnou nezákonností nových krajských pravidel.

Změny od 1. září v Kladně a okolí

– Ze systému PID budou vyňaty linky MHD Kladno: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 614 a 616. Na těchto linkách nebudou uznávány žádné jízdní doklady PID a dopravce nebude dostávat ze systému PID žádné kompenzace za protarifovací ztrátu mezi jízdným PID a tarifem MHD Kladno.

– Linka 399 bude odkloněna ze zastávky „Kladno, u kostela“ po trase linky 621 přes Libušín, Smečno do Slaného (linka 621 bude zrušena) a většina spojů linky 330 bude ukončena na autobusovém nádraží v Kladně.

– S ohledem na omezení souběhů regionálních linek a linek MHD Kladno bude upravena trasa linky 324 v úseku „Kladno, U Kauflandu“ – „Kladno, Sítná“ přímější stopou.

– Dojde k prodloužení linky 322 po trase linky 565 do Slaného a linky 629 do Bratronic po trase linky 624 (linky 565 a 624 budou zrušeny).