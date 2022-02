Objevovala se také dvě křestní jména, přičemž ty požadovali ve větší míře rodiče holčiček. Narodila se tak Mia Valentýna, Anabella Miroslava, Anežka Sofie, Anna Marie, Fabiana Týna, Gabriela Elizabeth, Jasmína Barbora, Karolína Josefína, Lucie Nikole, Rozálie Ema, Viktoria Dana či Viktoria Jana. Chlapečkům byla do kladenské matriky pospolu zapsána například jména Jáchym Jakub, Lukáš Petr, Matyáš Josef, Matyáš Martin, Maxmilián Vladimír nebo Petr Pavel. Nejmladší mamince bylo loni 15 let, nejstarší 45 let.

Kladno je kosmopolitnějším městem, než by se na první pohled mohlo zdát, a tak zdejší matrikářky zaznamenaly i narození občanů Polska, Ukrajiny, Moldávie, Vietnamu. Libanonu, Slovenska, Ruska, Spojeného království Velké Británie, Alžírska, Rumunska, Maďarska, Lotyšska, Itálie, Spojených států amerických, Tuniska, Etiopie, Argentiny, Nigérie a Bulharska.

Stejně jako loni se asi polovina dětí narodila mimo manželství. „Bylo sepsáno celkem 512 zápisů o určení otcovství. Ukazuje se, že svatba dnes není pro založení rodiny prioritou,“ doplnila Vrňáková.