/VIDEO, FOTOGALERIE/ Silný vítr láme větve a poráží stromy také na Kladensku. Například velká letitá vrba se rozlomila a skácela před bytovým domem v Kladně-Kročehlavech v ulici U Hvězdy. Jedenapadesátiletá žena, která místem procházela, měla obrovské štěstí, strom ji jen těsně minul.

Vichřice ve Slaném v Mírové ulici ve čtvrtek 21. října | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

„Přijela jsem autem do sídliště, kde byla už na zemi větrem spadlá bříza. Zaparkovala jsem a šla k domu, udělala dva kroky a těsně za mnou se na zem zřítila i ta vrba. Ještě teď se mi klepou kolena. Venku stál také jeden pán z vedlejšího domu, tak jsme se šli podívat, jestli pod stromem někdo neleží. V tom místě bývá jindy hodně lidí. Naštěstí se pod stromem nikdo nenacházel a ani auta. Rozlámalo to jen dvě lavičky. Byl to opravdu ošklivý pocit,“ popsala nepříjemný zážitek Michaela Zachová. Následně přijeli na místo policisté a hasiči začali likvidovat zbytky dřeva.