Jediné, co stavbu brzdí, jsou potřebná povolení. „Společnost Lidl by v Kladně ráda postavila novou moderní a ekologickou prodejnu, a to konkrétně v ulici 28. října. Vzhledem k tomu, že projekt se aktuálně nachází ve fázi povolovacího procesu, není možné přesně stanovit termín zahájení stavby a otevření prodejny,“ sdělil Tomáš Myler, mluvčí společnosti Lidl.