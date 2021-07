Zájemce o testování však opakovaně upozorňují, že aktuálně je potřeba se pokaždé předem objednat. Testování bez předchozí evidence není zkrátka proveditelné, jako tomu bývalo v minulosti, pokud bylo volno.

Někteří lidé to přesto netuší a v rámci výletu dorazí k testům takzvaně na blind. To se stalo například Bohumile a Pavlu Čamrovým s dětmi Martinem a Barborou z Prahy, kteří mají chatu v Bratronicích na Kladensku. V úterý dopoledne zašli do kladenského testovacího centra v ulici Františka Kloze.

„Chceme jezdit s dětmi na výlety, tak bychom byli rádi otestovaní. S manželem jsme očkovaní, děti zatím ne. Zkusili jsme to bez objednání, když jsme jeli kolem, ale nebylo to možné. Naštěstí se nám podařilo objednat přes telefon přímo na místě, tak nás vzali,“ potvrzuje rodina, která dorazila ve chvíli, kdy ve frontě nikdo nebyl.

Co se týká kladenského centra Na Kloze (zahrada bývalého plicního oddělení), testy zde provádí po předchozím objednání každý den, včetně sobot a nedělí, od 8 do 17 hodin. Polední přestávka je od 12 do 12:30 hodin.

Další testovací centrum, které v Kladně zakotvilo zhruba před měsícem, je v Kročehlavech na parkovišti nákupní zóny Kladno-jih, zde testují v buňce elektronicky objednané zájemce denně, vyjma soboty, jak upozorňuje nápis na ceduli. PCR testy zde provádějí zdarma. Pracovní doba je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, v neděli od 9 do 15 hodin.