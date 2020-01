Schválenou výjimku, ještě před tím než šla do rady, konzultovali úředníci magistrátu s lidmi, kteří bydlí poblíž, a také se poradili se spolkem Dubí. Všichni včetně orgánů města konstatovali, že ubytovna Hradlo je bezproblémové zařízení a nikdo se vůči chystané rekonstrukci nijak nevymezil.

"Dlouho jsme přemýšleli, jak na jedné straně zabránit vzniku dalších ubytoven na Kladně a na druhé straně neomezovat soukromé podnikání a příliv investic do města. Nakonec jsme se v říjnu loňského roku rozhodli pro úplnou stavební uzávěru s možností výjimky se souhlasem rady města. A konkrétní případ z tohoto týdne ukazuje, že to funguje. Přesně víme, pro co jsme zvedali na radě ruce, a že to nebude znamenat další rozvoj byznysu s chudobou a s ním souvisejících přestupků a možných problémů v našem městě," vysvětluje kladenský primátor z ODS Dan Jiránek.

V okolí některých ubytoven v Kladně se objevují negativní sociální jevy, jako je lichva nebo drobná kriminalita, lidé v nich žijí v nedůstojných podmínkách. Město proto nechce, aby další podobná zařízení přibývala. Nyní je v Kladně kolem dvou desítek ubytoven, ne všechny jsou ale problémové.