V rámci služeb centra nebudou chybět vzdělávací programy pro veřejnost ani další poradenství. Na podporu jeho vzniku požádalo město o evropskou dotaci. Pokud se Kladnu povede grant z programu LIFE získat, měly by poskytnuté finance pokrýt většinu nákladů na tři roky provozu.

„V rámci energetického hubu (uzlu) plánujeme zejména pro domácnosti získat prostředky na systémové poradenství, ale také zajistit spolupráci odborníků ve městě i mimo něj, například s experty ze Sdružení energetických manažerů měst ČR, aliance Šance pro budovy i výzkumníků z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Praha, které máme zapojeno již v řadě jiných projektů,“ upozornil městský koordinátor mezinárodních projektů David Škorňa.

Město se již před časem ve strategickém dokumentu SECAP zavázalo k modernizaci městské energetiky. Především se zaměřuje na úspory energií, zvýšení produkce obnovitelné energie ve městě a podstatné snížení emisí.

„Součástí jsou také budovy pro bydlení, průmyslové či podnikové objekty či haly. I ty je nutné postupně modernizovat,“ sdělil radní pro rozvoj města Ondřej Rys (Volba pro Kladno) a dodal, že pokud by někdo chtěl do energetického řešení svého domu zapojit malou domácí solární či větrnou elektrárnu, pak by mu právě v energetickém centru uměli poradit. „Třeba jak zjistit, zda je zrovna pro toto řešení vaše nemovitost vhodná, jak vše připravit, kde je možné získat na nový systém příslušná povolení a také finanční příspěvek,“ uvedl příklady.

Díky dalšímu projektu SPARCS může město také s Kladeňáky sdílet zkušenosti zahraničních měst a institucí, například od renomované evropské organizace v oblasti klimatických a energetických služeb, německého Fraunhofer Morgenstadt.

Kladno plánuje získané poznatky z fungování hubu a práce s veřejností poskytnout dalším českým i evropským městům a obcím.

Od ledna 2023 začíná Kladno naplňovat rovněž další mezinárodní projekt. Nese název GlocalFlex je zaměřený na testování energetické flexibility v budovách.