Kvůli další etapě modernizace železnice byla tento týden zcela uzavřena silnice z Velké Dobré na Kladno do ulice P. Bezruče. Silnice bude neprůjezdná do 10. března. Objízdná trasa je vedena Doberskou ulicí (Kladno - Rozdělov). Opačným směrem (tedy od kruhového objezdu u zimního stadionu na Velkou Dobrou) budou moci řidiči odbočit pouze ke Sletišti.

Z důvodu výstavby nové komunikace pod mostem, napojující se na kruhový objezd v ulici Železničářů, bude tento úsek od 11. března zaslepen (od přejezdu směrem na Velkou Dobrou, nebude možné zahnout ani k areálu Sletiště). Po dokončení prací 15. května zůstane tento přejezd již definitivně uzavřen a dojde k propojení ulice Sportovců s nově vzniklou silnicí právě pod mostem.

„Následovat bude od příštího týdne také uzavírka v ulici Železničářů a Jateční z důvodu výstavby nového kruhového objezdu za sportovním gymnáziem. Práce potrvají od 26. února do konce dubna letošního roku. Vzhledem k nutnosti pokládky vodovodního potrubí a vodovodu bude celá ulice Jateční otevřena o měsíc později, tedy na konci května,“ popsal harmonogram prací mluvčí města Kladna Vít Heral.

Podívejte se, jak pokračuje modernizace železnice. Kladeňáky čekají uzavírky

Nutné úpravy kanalizační sítě uzavřely už počátkem ledna přejezd mezi Sletištěm a fotbalovým stadionem v ulici Fr. Kloze. Řidiči zde budou na čas moci projíždět od poloviny března až do 22. května. „Zmíněný úsek poté bude čekat pokládka nového železničního svršku, přeložka kanalizace a montáž přejezdové konstrukce, která potrvá do 20. července,“ dodal mluvčí.

Omezení provozu z důvodu přeložky vodovodního potrubí po celý červen čeká dále Kladeňáky i ulici M. Horákové.

Změny ve veřejné dopravě

Kladenské uzavírky jsou omezením i pro veřejnou autobusovou dopravu. Od 19. února do 15. května má autobusová linka č. 386 změněnou trasu viz. Dopravní opatření 24/03. Pokud děti vystoupí u nemocnice a potřebují dojít na Sportovní gymnázium, tak na tuto linku navazuje linka 614, která odjíždí z ul. Ke Stadionu z autobusové zastávky MHD „Nemocnice“ v 7,35 hodin.

Až do neděle 25. února platí částečná uzavírka v ul. Vítězné na mostě přes železniční přejezd. Omezen je zde jeden jízdní pruh ve směru do centra města. Jízdní pruh je omezen v čase od 8,30 hodin do druhého dne do 6,30 hodin. V době od 6,30 hod do 8,30 hod je silnice bez omezení. V tomto čase je pouze uzavřen záliv na mostě a chodník, kde je vytvořen koridor pro chodce. Ve směru z centra do Rozdělova je uzavřen jen záliv na mostě a chodník, kam nebude chodcům vstup povolen.

Od pondělí 26. února bude linka 614 vedena po obousměrné objízdné trase z důvodu stavby okružní křižovatky Železničárů x Jateční.