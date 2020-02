Stavba v úseku Kladno–Kladno-Ostrovec již získala územní rozhodnutí. Radnice se snaží o to, aby byly zastávky jednoduché a měly nadčasový design. „V původním plánu architekta Patrika Kotase byl například ohromný stožár nad nádražím Kladno-město nebo přístřešky ve výšce devíti metrů, pod které se nešlo schovat. Postupně se daří s novým týmem architektů návrhy měnit tak, aby zastávky byly funkční a daly se dobře udržovat,“ řekl radní Lukáš Hanes.

Budova hlavní stanice Kladno se bude rekonstruovat a budou v ní komerční prostory, zvětší se prostor pro cestující. „Přibydou pohodlná nástupiště MHD, cyklostojany a další vybavení. Součástí projektu je též točna pro autobusy. Oproti původnímu návrhu se zlepší návaznost s okolním sídlištěm. Cyklopřejezd přes ulici Milady Horákové se přesune blíže k nádražní budově a nové odstavné parkoviště se přesouvá k výpravní budově,“ sdělil radní.

Zastávka Kladno-město bude mít nástupiště posunuto pod silniční most, na který povedou výtahy a eskalátory. Ty zajistí návaznost na autobusové stanice. U zastávky Kladno-město nebude už tak prudké schodiště, přibudou eskalátory a dva výtahy. „Nově budou součástí zastávky toalety," informoval Lukáš Hanes s tím, že budova Kladno-Ostrovec je ještě diskutována. „V zastávce však bude nově bezbariérový podchod,“ dodal.

U Sletiště trať zahloubena nebude

Často diskutovanou otázkou bylo zahloubení trati u Sletiště, ke které se však Správa železnic opakovaně negativně vyjádřila z důvodu poddolovaného území a také kvůli nutnosti stálého odvodňování kolejiště. Rovněž zastávka Sletiště byla z důvodu přílišné blízkosti stanice Kladno-město odmítnuta.

Modernizace trati začne na jaře roku 2022 přidruženými investicemi, například výstavbou kruhového objezdu u zimního stadionu. Dokončuje se návrh cyklostezky Kladno–Praha tak, aby byla zajištěna návaznost s projektem modernizace trati. „Zatím vše postupuje podle harmonogramu. Trať má uzemní rozhodnutí. Státní organizaci Správa železnic se podařilo vyřešit nesoulad s obcí Jeneč, který stavbu komplikoval. Za čtyři roky by tak měla být zmodernizována trať přes Kladno a za sedm let do Prahy na Ruzyni,“ uvedl Lukáš Hanes.