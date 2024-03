Největší podíl na tom podle ní mají školáci, kteří si ráno zkracují cestu k základní škole. "Ale nejen oni, blátem se brodí dámy v lodičkách, důchodci nezřídka s berlemi i další lidé a vůbec jim to nepřijde divné. To nechápu. Mně i sousedům je to velice líto. Máme před domy hezké posezení s lavičkami, v létě nám zde kvetou květiny, ovšem pohled na rozbahněný trávník není pěkný,“ potvrzuje stěžovatelka a dodává: „Velice nás to mrzí, ale chodci si asi ani neuvědomují, že to ničí všem."

Svou stížnost poslala před časem i na Magistrát města Kladna, ovšem sama si neumí představit, jak by se takovému chování dalo zabránit. „Asi by se musel trávník zapáskovat, hlídkovat zde strážníci a lidem dávat pokuty. Pokud by město vydláždilo i další vyšlapanou část, problém to neřeší, akorát bychom přišli o další kus zeleně,“ konstatuje žena.

"Kdybychom měli pokutovat každého pejskaře, maminku s dětmi a každého, kdo vstoupí na trávník, nedělali bychom nic jiného. To ani není v naší moci. Na druhé straně, když někdo ničí záměrně květinové záhony, trhá květiny, nebo ničí keře, v takových případech jsou za to sankce a věc je zpravidla předána do správního řízení," uvedla k zapojení strážníků do ochrany trávníků mluvčí Městské policie Kladno Alena Purkytová.

I dle sdělení mluvčího kladenského magistrátu Víta Herala, občané někdy na radnici telefonují, že by chtěli vydláždit vyšlapané cesty. „Vyhovět jim pokaždé nemůžeme. Město nemá neomezený rozpočet. Lidé navíc chtějí často propojky k propojkám, aby si nemuseli zajít pár metrů,“ vyjádřil se Heral. Nezbývá než, aby se Kladeňáci začali ve vlastním zájmu chovat ukázněně a kvůli pohodlnosti si nečinili prostředí, ve kterém žijí.