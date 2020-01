Kladno vybuduje nový sběrný dvůr a posvítí si na neplatiče

Kladno plánuje vybudovat další sběrný dvůr v Kročehlavech. Nacházet by se měl nedaleko tamního sídliště, kde žije až deset tisíc lidí. Obyvatelé čtvrti díky tomu nebudou muset s harampádím jezdit až do Rozdělova nebo do Vrapic.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Marek Nečina