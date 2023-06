„Jde o jednu z největších osobností, která se kdy na Kladně narodila. S udělováním čestného občanství by se mělo šetřit a mělo by ho být jako šafránu, ale v tomto případě je správně, že se Antonín Čermák stává čestným občanem města," uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

„Čestné občanství patří Antonínu Čermákovi za jeho nevšední lidské úsilí, píli a houževnatost při jeho cestě z chudých poměrů do pozice starosty Chicaga, jednoho z nejvýznamnějších amerických měst, a jeho zásluhy v rámci působení v této funkci,“ poznamenala kladenská historička Gabriela Havlůjová.

Auto moto veterány si daly dostaveníčko na Bucku. Soutěžily v sedmi kategoriích

Antonín Čermák se narodil do rodiny kladenského horníka 9. května 1873, svůj první rok už ale slavil na Ellis Island v americkém New York. Rodina se usídlila ve městě Braidwood v Illinois, asi 53 kilometrů od Chicaga. Antonín následoval svého otce a už jako dítě tam pracoval v šachtě. Těžká dětská práce v dole ho však motivovala ke studiu, chtěl se mít lépe, a tak přes den pracoval a po nocích studoval. Už ve třinácti letech odešel do Chicaga, kde v roce 1892 založil vlastní povoznický podnik. Těžce vydělané peníze investoval chytře do realit a po úspěchu přišel i respekt chicagské společnosti.

Boj proti chicagským gangsterům

V roce 1894 se oženil s Češkou Marií Horejšovou, která mu povila tři dcery. Lákaly ho věci veřejné. Vstoupil mezi demokraty, v roce 1902 byl zvolen do sněmovny státu Illinois a v roce 1909 se stal členem městské rady Chicaga. Starostou tohoto města byl zvolen 7. dubna 1931, svého protikandidáta porazil o 200 tisíc hlasů, volilo ho 58 procent voličů. Tehdy žilo ve městě přes sto tisíc Čechů.

„Byl prvním a dosud posledním starostou v historii Chicaga, který se nenarodil v USA ani nebyl anglosaského původu,“ připomněla Havlůjová a dodala: „Jeho hlavním cílem bylo vymýtit gangstery v čele s proslulým mafiánem Al Caponem z města, ale rovněž aktivně připravoval Světovou výstavu.“

Na svou rodnou vlast nezapomněl. V srpnu 1932, necelý rok před svou násilnou smrtí, Československo navštívil. V Praze byl ubytován v hotelu Šroubek a kromě hlavního města a rodného Kladna navštívil řadu dalších českých měst. Všude byl vítán a oslavován, přijetí se mu dostalo ve slovenské Bystřičce i u prezidenta Tomáše G. Masaryka.

Jedenáctý ročník festivalu Slánský Tuplák přivítal mimo jiné i Sto zvířat

„V Kladně strávil jeden den, 10. srpen. Oběd si vychutnal v nově otevřené restauraci turistické chaty na Kožově hoře. Na radnici se setkal s vedením města v čele se starostou Karlem Kindlem, věnoval peníze na charitu a z balkonu promluvil k tisícům občanů, kteří ho očekávali na historickém náměstí. Prošel se také Kladnem až ke svému rodnému domu, který stával v tehdejší V. ulici, dnes je to přibližně prostor kolmý k ulici Československé armády 3209,“ dodala historička.

Čermákův život tragicky skončil 15. února 1933 v Miami na Floridě, kde se účastnil spolu s nově zvoleným prezidentem Franklinem D. Rooseveltem politického meetingu. Spolu s dalšími lidmi byl postřelen atentátníkem – třiatřicetiletým přistěhovalcem ze Sicílie Giuseppem Zangarou. 6. března chicagský starosta na následky zranění zemřel. Dodnes se vedou spory, zda šlo o atentát na Roosevelta či na Čermáka. Smrt oblíbeného starosty vyvolala v Americe obrovský smutek a na poslední rozloučení s ním dorazilo na český národní hřbitov v Chicagu nevídané množství lidí, přes 150 tisíc.

Čemákova ulice v Kladně

„Zda kladenský rodák pronesl k Rooseveltovi legendární poslední slova: ‚Jsem rád, že jsem to byl já a ne vy, pane prezidente,‘ už nezjistíme, ale rozhodně nezapomínáme,“ uvedla Havlůjová a připomněla květnový slavnostní program u příležitosti výročí 150 let od narození Antonína Čermáka i pojmenování ulice přilehlé k místu, kde stával jeho rodný dům, jako Čermákova.

„U příležitosti oslavy jsme také nechali vyhotovit novou pamětní desku, která se nachází na místě Čermákova rodného domu. Poprvé byla odhalena 16. června 1935 a několikrát v průběhu let sejmuta a znovu umístěna, ať už v důsledku nacistické okupace nebo asanace čtvrti,“ dodala historička.

Při požáru domu v Třebichovicích zemřel dospělý vnuk, babička s dědou přežili

Na pamětní desce stojí: „Antonín Čermák je symbolem. Je symbolem splněného amerického snu, byť se smutným koncem. Málo se připomíná i jeho role při vzniku Československa. V Chicagu žila obrovská česká menšina, díky jejíž podpoře Masaryk mohl bojovat za své demokratické ideály a neřešit, že nemá na jízdenku na vlak.“

Na Čermáka nezapomnělo ani Chicago, které oslavilo výročí narození legendárního starosty v prestižních prostorách Chicago Cultural Centre. Předcházela tomu vzpomínka u Čermákovy hrobky a v kolumbáriu Českého národního hřbitova v Chicagu, kde promluvil i tajemník kladenského magistrátu Zdeněk Slepička.