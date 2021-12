OBRAZEM: Vánoční výlov rybníka ve Vítově byl plný písniček a zábavy

Kromě Štědrého dne má zámek otevřeno v obvyklých otevíracích hodinách od 10 do 17 hodin. „Na Vánoce jsme pro vás přichystali několik překvapení. Lucie, Ambrož, Barborka, Mikuláš, Ježíšek a další, to jsou tradiční jména v adventním kalendáři a také postavy, se kterými se můžete seznámit v přízemí zámku na malé výstavě. Dozvíte se o původu i poslání těchto postav, proč se dříve všichni báli peruchty a co znamená nápis K+M+B na dveřích domácností," připomínají pracovníci Kladenského zámku.

Ve stálé expozici u Krtečka v herně jsou připraveny vánoční pohádky pro nejmenší. Kromě toho se letos poprvé nádvoří pyšní králickým betlémem od řezbáře Oldřicha Čecha ze Dřínova, který jako jeden z mála pokračuje v tradici králických řezbářů.