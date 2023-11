Kladno zdobí smrk z ábíčka. Advent bude opět plný hudby a dalších překvapení

Příjezd smrku a jeho následné vztyčení trvalo letos okolo čtyř hodin. Ve finále vše proběhlo hladce a vztyčen a ukotven byl hodinu po poledni. Největší středočeské město tak už má nejen strom, ale i dřevěné stýnky, které budou tvořit vánoční vesničku stejně tak už se rýsuje veřejné kluziště jako každý rok v rohu u kostela.

Jak potvrdil kladenský primátor Milan Volf, advent začíná v Kladně letos v neděli 3. prosince odpoledne. Velkolepá akce Kladenské Vánoce včetně slavnostního rozsvícení Pohádkového vánočního stromu splněných přání a oblíbených vánočních trhů.

Součástí kladenských trhů bude kluziště, živý betlém se zvířátky a pódium, na kterém vystoupí pestrá škála českých interpretů. I v letošním roce bude nejen dětem k dispozici oblíbený vánoční vláček, vyzdobená Zahrada Kladenského zámku či dobrodružná knížka, za jejíž vyplnění dostanou děti drobný dárek.

"Již tradičně se před samotným rozsvícením bude konat charitativní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kdy na Kladno zavítá Štefan Margita. Nabízí se prozradit, jaká překvapení jsme si připravili nejen pro ty nejmenší, ale myslím, že bude mnohem hezčí si akci užít přímo na místě a nic neprozrazovat," uvedl primátor města Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).

Adventní trhy

Letošní trhy nabídnou širokou nabídku občerstvení jako například vánoční cukrářské výrobky, vafle, belgické hranolky, langoše, halušky, trdelníky, svařené víno, pečené čaje a mnoho dalšího. Na své si přijdou i milovníci hraček, jmelí, šperků, svíček či hřejivých doplňků. Součástí adventních trhů bude i vánoční truhla, jejíž výtěžek, společně s výtěžkem z charitativního koncertu a jízdného z vláčku, poputuje dětem z dětských domovů z Kladna a okolí. Součástí Pohádkového stromu splněných přání budou také obálky, které v sobě ukrývají přání jejich přání.

„Zde se ale musím na chvíli zastavit, protože minulý rok jsme museli poprvé řešit, že třetinu dárků nikdo nepřinesl, byť žádná obálka na stromu nezůstala. Nemůžeme dovolit, aby část dětí pod stromečkem našla svůj vysněný dárek a část neměla nic. Prosím, neberte si obálku ze stromu, pokud opravdu neplánujete dárek zajistit,“ apeluje na návštěvníky slavnostního rozsvícení primátor Milan Volf a dodává: „Vím, že je i mnoho lidí, kteří přes užší rodinný rozpočet vždy přání ukryté v obálce donesou. Moc si toho vážíme.“

Kam o víkendu? Pojďte se bavit, nabídka akcí na Kladensku i u sousedů je pestrá

Návštěvníci adventních trhů se mohou každý pátek až neděli těšit na kulturní program, který město zakončí Novoročním ohňostrojem v pondělí 1. prosince od 18.00 na náměstí Sítná. Mezi interprety, na které se kladenské publikum může přijít podívat, patří například Yvetta Blanarovičová, Jan Bendig, Raego, Petr Kotvald, Kamil Střihavka, Šárka Vaňková, Tereza Mašková nebo písně z oblíbeného divadelního představení Jak umřít na rokenrol v podání herců z Městského divadla Kladno. Součástí Kladenských Vánoc bude i průvod Mikuláše na koni, který na náměstí zavítá 5. prosince.

Bruslit se bude na dvou ledových plochách

Kladenské Vánoce by nebyly kompletní bez možnosti bruslení. Tentokrát se nadšenci zimních sportovních radovánek mohou těšit na dvě ledové plochy. Kluziště na náměstí Starosty Pavla bude v den rozsvícení vánočního stromu v provozu od 18.00, dále každý den pro veřejnost od 13.00 do 20.00. Pokud by si rád někdo přišel zabruslit, ale nemá vlastní brusle, může si je vypůjčit za 50 korun přímo u kluziště. Druhá ledová plocha bude stát na Václavském náměstí v Kročehlavech.

Stánky na náměstí Starosty Pavla budou v provozu každý den od 11.00 do 20.00. Vánoční autovláček bude jezdit kromě Štědrého dne pro veřejnost od 16.00 do 20.00. Cena jízdného činí 20 korun a děti do pěti let mají jízdu zdarma. Dobrodružnou knížku s úkoly najdou menší i větší zájemci v informačním okénku na radnici či v Městském informačním centru na pěší třídě, kam si po splněný všech úkolů mohou dojít i pro drobný dárek.

