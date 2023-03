/FOTOGALERIE, VIDEO/ SOŠ a SOU, Kladno, Dubská, kde chlapci a děvčata navštěvují, mimo jiné, studijní obor Požární ochrana, uspořádalo ve středu 29. března nultý ročník soutěže Železný hasič. Pětašedesát studentů z osmi škol napříč republikou poměřovalo šest hodin síly v hasičských dovednostech.

Soutěž Železný hasič v SOŠ a SOU Dubská, Kladno | Video: Oto Pilz

Na start se ve středu v Kladně postavilo celkem 49 chlapců a 16 dívek. Ti všichni mají za sebou již předchozí klání ve dvou základních kolech, která se konala v Semilech a Pardubicích. Březnové kolo hostila poprvé kladenská škola. Celkem má středoškolská soutěž v disiplínách TFA šest kol během školního roku.

Závodníci byli rozděleni do kategorií na chlapce a dívky. Soutěže se účastnili žáci a žákyně prvních až čtvrtých ročníků. Všichni absolvovali disciplíny, které jsou spojené s hasičskými dovednostmi. Za úkol měli roztahování a smotávání hadic, údery kladivem v hammer boxu, transport figuríny, přenášení závaží na vzdálenost, skok přes dřevěnou bariéru. Závěrem museli všichni vystoupat co nejrychleji i s dýchací technikou do čtvrtého nadzemního podlaží.

Hlavním organizátorem a iniciátorem závodu v Kladně byl pedagog Jakub Lukeš. Společně s ředitelem školy Jiřím Růžkem a dalšími pedagogy a porotci odpoledne dekorovali nejúspěšnější závodníky na stupních vítězů.

Podle ředitele školy Jiřího Růžka je o studijní obor Požární ochrana značný zájem. Soutěž je jedním z měřítek, jaké mají studenti dovednosti i fyzičku. „Řada zájemců o obor k nám přichází po předchozí zkušenosti například ve sboru dobrovolných hasičů ve své obci. A právě při soutěži se hned pozná, kdo se oboru věnuje odmala a kdo je teprve na počátku své možné budoucí kariéry," sdělil ředitel.

Výsledky

Kategorie dívek

1. Iveta Miculyčová (SPŠCH Pardubice)

2. Michaela Losová (SŠP České Budějovice)

3. Josefina Voksová (SŠ Semily)

Nejúspěšnější kladenská studentka je na 9. místě Michaela Polidarová (SOŠ a SOU, Kladno, Dubská)



Kategorie chlapců

1. Jan Keller (SŠ Semily)

2. Matěj Rozsévač (SŠ Semily)

3. Michal Švadlák (SPŠCH Pardubice)

Nejúspěšnějším kladenským studentem je na 4. místě Josef Barášek (SOŠ a SOU, Kladno, Dubská)