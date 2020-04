Program, který si dnes bude moci veřejnost živě pustit na facebookovém profilu Kladno žije, začíná v 10 hodin.

Vedoucí kladenské kultury Filip Zoubek při zahájení on-line projektu na facebooku Kladno žije. | Foto: MMK/Karel Pazderka

To se lidé v rámci komentované prohlídky vydají do ateliéru známých kladenských výtvarnic – sester Válových. Následovat bude od 14 hodin jóga pro děti s názvem Cesta do ZOO, od 15 hodin reprízované Dionýsie v podání Městského divadla Kladno, od 17 hodin humorné čtení (nejen) pro seniory, od 18.30 hodin uspávanka s Lampionem a od 19 hodin premiérové Dionýsie. Od 20 hodin pak vystoupí Dubnička Lahoda Revival Kabaret.