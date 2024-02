/VIDEO, FOTO/ Ve stochovské střední odborné škole se uskutečnil jubilejní 25. ročník dvoudenní Soutěže odborných dovedností oboru klempíř.

Dvoudenní klempířská soutěž ve stochovské škole | Video: Se souhlasem: Střední školy řemesel a služeb Stochov

Klání pořádá pravidelně Cech klempířů, tesařů a pokrývačů České republiky. Hostitelskou školou byla již poosmé vybrána Střední škola služeb a řemesel Stochov. Záštitu nad soutěží převzala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Zlato tentokrát zůstalo doma a kluci ze stochovského soutěžního týmu se díky tomu probojovali na Mezinárodní mistrovství České republiky, které bude v Brně.

Do souboje klempířských praktických dovedností a znalostí se letos zapojili žáci z Plzně, Prahy-Jarova, Hradce Králové, Jihlavy a Stochova. Všichni dostali za úkol ve dvou dnech od čtvrtka do pátku 8. - 9. února provést zadanou práci. „Po vylosování soutěžních maket měli soutěžící provést montáž žlabového systému a oplechování pultové střechy krytinou se stojatou dvojitou drážkou včetně zakončení štítovým lemováním. Pro oplechování byl použit hliníkový plech, který do soutěže dodal hlavní sponzor. Na zhotovení soutěžního díla bylo vyměřeno bezmála devět hodin,“ připomněla podmínky soutěže ředitelka stochovské školy Jaroslava Pichová.

Splnění soutěžního úkolu, dodržení správného postupu, bezpečnosti práce, čistoty a estetiky hodnotila následně komise složená ze zástupců hlavního sponzora, zástupce Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky a zástupce z řad odborníků z praxe.

Součástí setkání byl i doprovodný program. Pro doprovázející učitele jím byla návštěva firmy Lindab s exkurzí ve výrobním závodu vzduchotechniky a prohlídka minipivovaru v kladenských Kročehlavech. Žáci si na závěr prvního soutěžního dne zahráli ve stochovské sportovní hale bowling.

Finálový pátek byl pro soutěžící připraven teoretický test s 25 otázkami. Ten řešili kluci elektronicky. Poté následovalo vyhodnocení. Vyhlášení výsledků se konalo v prostorách Vzdělávacího Centra klempířů. Ředitelka školy zde, mimo jiné, přivítala vzácné hosty, kteří se finále zúčastnili.

Hodnotící členové se vyjádřili k provedení praktického úkolu kladně. Vyzdvihli snahu a píli všech soutěžících kterým se povedlo celý úkol splnit.

Konečné pořadí soutěže ve Stochově bylo následující: 1. Střední škola služeb a řemesel Stochov

2. Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hradec Králové

3. Střední odborné učiliště stavební, Plzeň

4. Střední odborná škola Jarov, Praha 9

5. Střední škola stavební, Jihlava

Garant soutěží Libor Urbánek na závěr oznámil nominaci prvních tří škol na Mezinárodní mistrovství ČR , které se uskuteční od 24. dubna V Brně.

Zdroj: Jitka Krňanská