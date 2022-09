Knihovna v ohrožení? Znepokojení obyvatelé Kladna rozdrnčeli telefony na úřadu

S velkou pozorností se setkala informace Deníku, že středočeské hejtmanství plánuje výrazně rozšířit využití nynějšího objektu Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Vedle knihovny by tam do tří let mělo působit ještě kulturní a kreativní centrum.

Budova, kde v Kladně dříve sídlila Středočeská vědecká knihovna. | Foto: Deník / Jan Brabec