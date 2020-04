Půjčovna knih, která přivítá po dlouhé době své čtenáře už v pondělí 27. dubna, je knihovna ve Smečně. Otevřeno bude mít od 10 do 18 hodin. V úterý mají naopak zavírací den. Na stránkách také upozorňují, že návštěvníky čeká omezený režim.

Od pondělí od 8 hodin bude otevřená i knihovna na Stochově. A po dobu trvání nouzového stavu bude otevřena vždy v úřední dny městského úřadu. Další otevírací den je pak středa a čtvrtek. Vstup do budovy městského úřadu a pohyb po budově je možný pouze s rouškou. Čtenářům nad 70 let nabízejí pracovníci knihovny i rozvoz knih domů.

V Kladně zatím otevření avizuje jen Městská knihovna, a to na úterý 28. dubna v 8.30 hodin. Středočeská vědecká knihovna neposkytla o případném otevření ještě žádnou informaci.

Největší radost ze znovuotevření mají podle webových stránek zjevně ve Slaném - knihovna Václava Štecha začne od 28. dubna postupně uvolňovat provoz v omezeném režimu. Nově budou mít ve středu otevřeno jen pro seniory nad 65 let , a to od 9 do 12 hodin. Zavedou také polední pauzu od 12 do 13 hodin, kdy v knihovně dojde k dezinfekci podlah, klik, pultů, klávesnic a dalších dotýkaných věcí. Pobočky knihovny Na Dolíkách a na Dolíně zůstávají nadále zavřené, stejně jako studovna a oddělení pro děti. Podrobné podmínky pro půjčování knih uvádí knihovna na svém webu.