Podle starosty Vítězslava Richtera jsou mezi novými domy v lokalitě U Kostela, která se nachází směrem z Knovíze na Pchery, většinou dřevostavby. „Práce tak postupují rychlým tempem. Tři domy už jsou hotové, dvě rodiny už se tam stěhovaly před loňskými Vánoci. Brzy se dočkáme dalších nových sousedů,“ poznamenal starosta a připomněl, že pozemky prodával soukromý majitel.

Další soukromé pozemky, které vlastní pražský developer, leží na druhém konci obce Na Hrudném naproti Hospodě Na Mýtince. „V současné době je vydáno územní rozhodnutí, běží i proces stavebního povolení. Vlastník bude nyní provádět zasíťování pozemků. První z nich by se mohly prodávat koncem letošního roku,“ dodal starosta Richter.

V Knovízi žije v současné době 565 obyvatel. A stále se rozrůstá. Výhledově do obce přibude odhadem přes sto nových obyvatel. Podle starosty bude i poté veškerá stávající občanská vybavenost dostačující.

Knovíz leží v údolí stranou od dálnice, nespornou výhodou je tam především klid, příroda a vesnická pohoda. Lidé to mají přitom do nejbližších měst Slaného a Kladna stejně jako do Prahy jen několik kilometrů.

„Kdo nechce, do města nutně zajíždět nemusí. To oceňují zejména dříve narození. U nás ve vsi máme kromě zdravotního střediska a školy všechno. Aktuálně se nám po delším vyjednávání podařilo zprovoznit v budově obecního úřadu další prodejnu potravin, máme i dvě restaurace a daří se tu i řadě podnikatelů,“ připomněl starosta.

Místní mateřská škola s kapacitou pětatřicet míst je plná dětí. „Provozujeme ji dlouhé roky. Dojíždějí k nám děti i ze sousedních obcí, ale pokud se rozrosteme, přednost dostanou místní předškoláci,“ dodal starosta.

Knovíz na rozdíl od mnohých vesnic nedaleko hlavního města není jen pražskou noclehárnou. Noví obyvatelé se zapojují i do místního společenského života a cení si dobrých sousedských vztahů. Patří mezi ně například Lucie Lukáčová: „Když jsme s manželem hledali místo, kde bychom si postavili dům, objížděli jsme široké okolí. Do Knovíze jsme se okamžitě zamilovali, pro rodinu je to ideální místo k životu.“

Akce pro děti i dospělé se ve vesnici konají po celý rok, stejně jako dobrovolnické brigády. Nechybí letní kino v parku, zimní velkolepý projekt Knovízské peklo u Husovy skály nebo reprezentační plesy, jarní soutěž o nejlepší velikonoční nádivku nebo vánoční o nejlepší bramborový salát. Starosta, který je místním patriotem, prosadil také nasvícení místních dominant.

Vítězslav Richer je starostou už šestý rok, před tím čtyři roky působil na pozici místostarosty. Členem zastupitelstva je přes třicet let.